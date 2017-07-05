Приметы Знаменки, загадки Черска, прозвища Подлужья…

Вышел очередной номер районного краеведческого альманаха «Астрамечаўскі рукапіс». Сразу бросается в глаза красочное оформление журнала: на первой странице изображена картина Андрея Шишкина «На Купалу» и традиционные белорусские узоры на рушнике, вышитые самобытной мастерицей Анной Ерамец.

В этом году народному ансамблю песни и музыки «Астрамечаўскія лявоны» — 30 лет. В одной из статей рассказывается о том, что 18 — 19 марта состоялся Международный фестиваль восточно-славянской песни с участием народного ансамбля. «Пой, скрипка моя, пой!» — под таким названием опубликован очерк Александра Волковича об Наталье Панько — скрипачке творческого коллектива. Материалы по этой теме дополняют красочные фотографии ансамбля.

Особое внимание на страницах альманаха в рубрике «Чароўныя спевы і паданні спадчыны» уделяется белорусским народным традициям, песням, а также приметам, загадкам и прозвищам. Например, записаны три песни из репертуара народного фольклорного коллектива «Ліцвінянка» Кобринского района. Можно ознакомиться с приметами, которыми поделились жители деревни Знаменка, загадками из деревни Черск и прозвищами местных жителей деревни Подлужье.

Новые страницы культурного наследия наших земляков открывает рубрика «Народныя святы і звычаі Берасцейшчыны». Интерес вызывают материалы, посвященные таким обрядам, как «Гуканне вясны» и «Вождение куста». Отдельно стоит отметить исследование образа кукушки в фольклоре Брестчины, сделанное доктором филологических наук, профессором кафедры белорусского литературоведения БрГУ имени А. С. Пушкина Инной Швед. Она считает, что кукушка в сознании носителей традиции занимает особое место, и по сей день ее образ входит в старажытную группу фольклорных орнитосимволов.

Под рубрикой «Літаратурная сядзіба» читателей ждет рассказ российского писателя, богослова и друга Евгения Евтушенко Михаила Моргулиса. Из повествования мы узнаем о том, что говорил знаменитый поэт перед своей смертью и почему он будет всегда жить в сердцах близко знавших его людей. Писательница Надежда Парчук, жительница поселка Мухавец, порадовала читателей новыми стихотворениями.

Истории Прибужья, ее архитектурным и культурным памятникам посвящены рубрики «Карані» и «Старонкі гісторыі». Можно ознакомиться с народными песнями Полесья: «За туманом», «Ваня», «Володя». А также узнать о Юзефе Эдварде Пузына — поэте, историке, издателе, славном представителе княжеского рода Пузынов, владельцев Остромечево. Есть материал о станции Дубица, которой в этом году исполнится 120 лет.

Насыщенной выдалась рубрика «Калаўрот культурнага жыцця». Начинается повествованием о праздновании 72-й годовщины Великой Победы: в поселке Мухавец, а 9 мая торжественные мероприятия прошли в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Не остался без внимания и юбилейный творческий вечер заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Федора Мозоля, который отметил свое 65-летие.

Альманах не обошел стороной такие важные даты, как День памяти святой Евфросинии Полоцкой, который отмечается 5 июня, и 455 лет со дня издания «Катехизиса» Симона Будного.

Светлана САВЧУК