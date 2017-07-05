Мы вполне виноградная страна



Многочисленные поклонники винограда на Толочинщине переживают за судьбу сладкой ягоды. После зимовки и серии возвратных заморозков на месте цветущих в прежние годы плетей виноградной лозы приходится лицезреть голые кусты. Виноград вымерз… Такой диагноз пока еще диковинной культуре на Толочинщине поставили многие начинающие виноградари.

Григорий Павленко — родом из Молдавии. С виноградом имеет дело с юных лет. В беседе он с сожалением отметил, что гибель винограда произошла на фоне относительно мягкой зимы. С его слов выходит, что во многом виноваты сами виноградари. Кусты винограда у многих садоводов были добротно укрыты до самой весны. А между тем почва даже не промерзла и он просто сопрел…

В свою очередь дипломированный садовод и ученый-агроном Виктор Красовский напомнил: осень в прошлом году пришла рано. Осенний листопад как следует не сформировался. Растения ушли в зиму неокрепшими, в результате весенние холода они встретили ослабленными и больными. Неудивительно, что при этом многие из них погибли. Но если неурожай яблок и слив мы привыкли мужественно и привычно переносить, то винограду многие прочат печальную судьбу и даже поторопились выкорчевать “привередливую” культуру.

Какие выводы необходимо сделать дачникам из уроков неудачного сезона?

— Повышать общую культуру виноградарства! — изучив проблему, считает Николай Петрушенко. Приводит и соответствующие аргументы.

Дачники и садоводы Толочинщины, по его оценке, варятся в собственном соку. На смену самоучкам и садоводам-опытникам, последователям Мичурина, приходит поколение интернет- пользователей. Заказав по почте экзотические сорта винограда, способного давать сладкую гроздь солнечной ягоды размером больше трехлитровой банки, многие начинающие садоводы пренебрегают опытом, накопленным до их новаторского подхода.

Напомнил и малоизвестный факт. На усадьбе известного на Толочинщине садовода Андрея Карповича Шестакова в деревне Романовка прекрасно растет виноград, возраст которого десятки лет. Шестаков умер… Но память о нем живет.

— Мне могут возразить, — замечает Н. С. Петрушенко, — что о возможности культивирования неприхотливого винограда с условным названием “Изабелла” никто не спорит. Как вдохнуть жизнь в процесс распространения по-настоящему сладких сортов винограда? Ответ на этот вопрос прост: на привычные многим толстые лианы легко прививаются черенки других десертных сортов. Самый простой и доступный метод такой прививки — с использованием электродрели, оснащенной сверлом по дереву диаметром примерно равным диаметру черенка.

Второе направление — внедрение на дачных участках относительно неприхотливого винограда сорта “Минский розовый”. Вот цитата из его описания. “Минский розовый” — сорт, полученный в 1952 году белорусскими селекционерами при совместной работе с Институтом биологии АН Белорусской ССР. Основа — разновидность винограда “Металлический”, который был опылен смесью пыльцы гибридных сортов. В 2005 году “Минский розовый” официально внесен в белорусский Государственный реестр пород древесно-кустарниковых культур.

Обратим внимание на одну существенную деталь. Для официального внедрения рекламируемого мною сорта в список Государственного реестра понадобилось ни много ни мало — 60 лет. Полвека ученые и государственные мужи раздумывали над судьбой сорта, в описании которого такие слова: “Ягоды сочные, слизистые, с хорошей сахаристостью (от 22 до 25 процентов); очень ранней спелости — период от первой листвы до вызревания плодов длится три с половиной месяца. В Витебской области урожай поспевает к началу сентября. Разновидность характеризуется высокими показателями по сборам (до 3,3 килограмма с одного растения), не замерзает до -29 градусов. Относится к неукрывным сортам. Идеально подходит для украшения беседок”.

Остается призвать наших читателей: дерзайте!

Юлия КАПРАНОВА.

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