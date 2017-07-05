Обращения, поступившие на прямую линию к руководителю Оршанского МРКГК, носили как общественно значимый, так и частный характер



Прямую телефонную линию с жителями района и личный прием граждан в агрогородке Обольцы провела председатель Оршанского межрайонного комитета государственного контроля Ирина Улитенок. Обращения, поступившие к представителю КГК, носили как общественно значимый, так и частный характер.

Житель Усвиж-Бука Валерий Матюшевский — человек на различных прямых линиях и приемах не новый. Как, впрочем, и волнующий его вопрос — строительство в поселке станции обезжелезивания.

— Источник финансирования найден, но к возведению объекта по-прежнему не приступили, — заметил мужчина. — В чем же причина промедления?

Как выяснилось в ходе проведения прямой линии, в соответствии с условиями Международного банка реконструкции и развития по предоставлению займа Республике Беларусь, станция обезжелезивания в Усвиж-Буке включена в состав единого объекта “Строительство 12 объектов водоснабжения Витебской области”. В текущем году по нему прошло общественное обсуждение, разработаны природоохранные, социальные и защитные мероприятия, а также были объявлены конкурсные торги на проведение строительных работ. Но, по результатам оценки предложений, никто из претендентов не соответствовал критериям, предъявляемым банком, тем самым победитель конкурса не был определен.

В настоящее время готовятся документы для объявления и проведения повторных торгов.

Пенсионерка Светлана Соловьева из Коханово возмущена разницей цен на продукты питания, которые в городском поселке выше, чем, к примеру, в Орше и Борисове.

— Речь, скорее всего, идет о небольших магазинах в Коханово и принадлежащих сети “Евроопт” в городах, — заметила Ирина Улитенок. — В последних за счет огромного объема товарооборота могут позволить себе удерживать минимальные торговые надбавки, чем и привлекают покупателей. Именно это и является причиной.

В то же время руководитель Оршанского МРКГК поручила отделу экономики Толочинского райисполкома провести мониторинг цен в городском поселке, изучить возможность снижения торговых надбавок, а также идти по пути создания условий для открытия новых объектов с целью формирования конкурентной среды.

Еще один вопрос, с которым обратилась на прямую линию жительница Коханово, — затекание внутренней стены в ее квартире.

— Дважды приходил работник местного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, но установить причину ему не удалось, — сообщила Светлана Соловьева.

Как пояснил директор “Коханово-ЖКХ” Михаил Гавриченко, специалисты после осмотра квартиры заявительницы пришли к выводу, что пятно влаги на стене образуется вследствие отсутствия вентиляции и недостаточного проветривания. Поэтому решение данной проблемы зависит прежде всего от самой хозяйки.

Вера Хомченко проживает в Орше, но в деревне Застенки Оболецкого сельсовета похоронены ее родственники. При очередном посещении кладбища она обратила внимание на аварийное дерево, которое наклонилось и в любой момент может рухнуть на ограды.

Ирина Улитенок поручила коммунальщикам убрать представляющее угрозу дерево, заметив при этом, что затягивать с решением данного вопроса нельзя. Руководитель предприятия заверил, что работы будут выполнены в самое ближайшее время.

Игорь СНАРОВ.

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