Васздесьнеспало. Самые опасные и нереалистичные фото ночевок на природе

Канадка Луиза Джеффри завела в инстаграме аккаунт @youdidnotsleepthere («вы там не спали»), в котором публикует чужие фотографии палаток, спальников и других мест для ночлега, сделанные в труднодоступных локациях. На ее инстаграм обратил внимание medialeaks.ru.

Публикация от @youdidnotsleepthere Июн 22 2017 в 10:39 PDT

Таким образом канадка высмеивает нереалистические фотографии. Она уверена , что на самом деле никто не будет ставить тент на голом скалистом утесе над обрывом или на пляже у кромки воды. Все это делается исключительно для привлечения внимания.

По словам девушки, первоначально ей приходилось долго копаться в чужих инстаграмах, чтобы набрать достаточное количество постов. А теперь люди сами отмечают ее в комментариях.

Публикация от @youdidnotsleepthere Июн 21 2017 в 12:34 PDT

Публикация от @youdidnotsleepthere Июн 1 2017 в 12:21 PDT

Публикация от @youdidnotsleepthere Май 17 2017 в 10:26 PDT

Публикация от @youdidnotsleepthere Май 2 2017 в 10:01 PDT

Публикация от @youdidnotsleepthere Мар 30 2017 в 12:31 PDT

Публикация от @youdidnotsleepthere Мар 18 2017 в 6:50 PDT

Публикация от @youdidnotsleepthere Ноя 22 2016 в 9:15 PST

Публикация от @youdidnotsleepthere Мар 19 2016 в 9:06 PDT

Публикация от @youdidnotsleepthere Янв 25 2016 в 7:56 PST