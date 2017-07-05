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#Васздесьнеспало. Самые опасные и нереалистичные фото ночевок на природе
06.07.2017 17:38 — Новости Культуры | Tut.by
Канадка Луиза Джеффри завела в инстаграме аккаунт @youdidnotsleepthere («вы там не спали»), в котором публикует чужие фотографии палаток, спальников и других мест для ночлега, сделанные в труднодоступных локациях. На ее инстаграм
Таким образом канадка высмеивает нереалистические фотографии. Она
По словам девушки, первоначально ей приходилось долго копаться в чужих инстаграмах, чтобы набрать достаточное количество постов. А теперь люди сами отмечают ее в комментариях.
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Канадка Луиза Джеффри завела в инстаграме аккаунт @youdidnotsleepthere ("вы там не спали"), в котором публикует чужие фотографии палаток, спальников и других мест для ночлега,...
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