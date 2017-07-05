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#Васздесьнеспало. Самые опасные и нереалистичные фото ночевок на природе

06.07.2017 17:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Канадка Луиза Джеффри завела в инстаграме аккаунт @youdidnotsleepthere («вы там не спали»), в котором публикует чужие фотографии палаток, спальников и других мест для ночлега, сделанные в труднодоступных локациях. На ее инстаграм обратил внимание medialeaks.ru.

 

Публикация от @youdidnotsleepthere Июн 22 2017 в 10:39 PDT

Таким образом канадка высмеивает нереалистические фотографии. Она уверена, что на самом деле никто не будет ставить тент на голом скалистом утесе над обрывом или на пляже у кромки воды. Все это делается исключительно для привлечения внимания.

По словам девушки, первоначально ей приходилось долго копаться в чужих инстаграмах, чтобы набрать достаточное количество постов. А теперь люди сами отмечают ее в комментариях.

 

Публикация от @youdidnotsleepthere Июн 21 2017 в 12:34 PDT

 

Публикация от @youdidnotsleepthere Июн 1 2017 в 12:21 PDT

 

Публикация от @youdidnotsleepthere Май 17 2017 в 10:26 PDT

 

Публикация от @youdidnotsleepthere Май 2 2017 в 10:01 PDT

 

Публикация от @youdidnotsleepthere Мар 30 2017 в 12:31 PDT

 

Публикация от @youdidnotsleepthere Мар 18 2017 в 6:50 PDT

 

Публикация от @youdidnotsleepthere Ноя 22 2016 в 9:15 PST

 

Публикация от @youdidnotsleepthere

 

Публикация от @youdidnotsleepthere

 
 
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Канадка Луиза Джеффри завела в инстаграме аккаунт @youdidnotsleepthere ("вы там не спали"), в котором публикует чужие фотографии палаток, спальников и других мест для ночлега,...

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