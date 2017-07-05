Дизайнер из Таиланда использовала белорусский орнамент в коллекции

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Дизайнер Сити Ситирад из Таиланда однажды получила в подарок от друга из Беларуси книгу о белорусском национальном костюме, и вскоре в ее новой коллекции появилась одежда с белорусским орнаментом.

"В книге были не просто показаны белорусские мотивы, но и рассказывалось все о национальном белорусском костюме, в том числе было показано, как его изготовить. Мне нравятся национальные узоры любой страны. Я уверена, что каждый узор демонстрирует, что представляла из себя страна прежде — природа, цветы — то же самое с белорусским орнаментом, он интересен", — рассказала Сити корреспонденту Sputnik.

Хоть дизайнер не понимала белорусского языка, она влюбилась в национальный женский костюм и подумала, что хотела бы однажды примерить его или сшить похожий. Друзья из Беларуси рассказали Сити, что традиционные цвета — красный и белый — сложились исторически: чаще всего для костюма использовали лен, а красный получался благодаря натуральным красителям.

Дизайнер отметила, что белорусская культура для нее до сих пор новая. Впрочем, прежде чем заняться работой с орнаментом, она немного все же знала о Беларуси.

"Васильки, Купалье и подобное. Для меня, как человека, выросшего в городе, белорусская культура кажется очень близкой к природе и красоте, это меня восхищает. Выбирая национальные белорусские мотивы, с которыми буду работать, я ни о чем не думала, просто была вдохновлена и работала, и получала удовольствие от этого", — рассказала дизайнер.

Дизайнер уверена — если становится популярным национальный орнамент, это означает и рост популярности традиционной культуры.

"Прежде в Таиланде национальный костюм носили или определенные группы людей, или облачались в него, направляясь на определенное мероприятие. Некоторые считают, что национальный костюм должен быть сугубо традиционным, каким был прежде. Я пыталась использовать и тайские мотивы для одежды в своем стиле и получила хорошие отзывы. Но я только начала, давайте подождем. Думаю, здорово, что сейчас и тайский, и белорусский узоры начали привлекать внимание, потому что, на мой взгляд, национальный орнамент репрезентует национальную идентичность. Разумеется, он меняется со временем, но доказывает, что мы существуем", — уверена Сити.