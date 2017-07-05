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Украинский залог за "Евровидение" заморозили из-за иска Euronews
06.07.2017 17:58 — Новости Культуры | Tut.by
22 июня Швейцария
«Третья сторона появилась. После того, как мы наняли фирму, швейцарскую адвокатскую контору, она пошла в суд и получила документы. Из них точно следует, что это Еuronews. Это уже официальная информация», — сказал Аласания. По словам председателя НОТУ, существует возможность обжаловать это решения в течении 10 дней с момента получения документов (до 11 июля).
В 2014 году Национальная телекомпания Украины (НТКУ) (НОТУ является ее правопреемницей)
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