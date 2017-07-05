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Украинский залог за "Евровидение" заморозили из-за иска Euronews

06.07.2017 17:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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22 июня Швейцария арестовала 15 миллионов евро, предоставленных Украиной в качестве гарантии надлежащего проведения «Евровидения-2017». Стало известно, что эта сумма была заблокирована по требованию международного телеканала Euronews (Лион, Франция). Об этом журналистам сообщил председатель Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Зураб Аласания, передают Українські Новини.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Третья сторона появилась. После того, как мы наняли фирму, швейцарскую адвокатскую контору, она пошла в суд и получила документы. Из них точно следует, что это Еuronews. Это уже официальная информация», — сказал Аласания. По словам председателя НОТУ, существует возможность обжаловать это решения в течении 10 дней с момента получения документов (до 11 июля).

В 2014 году Национальная телекомпания Украины (НТКУ) (НОТУ является ее правопреемницей) инициировала прекращение сотрудничества с Euronews, с которым ранее планировала запустить вещание на украинском языке. После этого телеканал потребовал взыскать с НТКУ неустойку в размере 10,59 миллионов евро. В октябре 2016 года хозяйственный суд Киева признал законность претензий европейской компании. НТКУ обжаловала вердикт в суде высшей инстанции, однако проиграла дело. В апреле 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений приговор украинского суда первой инстанции.

 
 
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22 июня Швейцария арестовала 15 миллионов евро, предоставленных Украиной в качестве гарантии надлежащего проведения "Евровидения-2017". Стало известно, что эта сумма...

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