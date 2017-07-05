Программа республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»)

|8 июля (суббота) 2017 г.
|14.00-24.00
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| Работа торговых рядов, летних кафе, сельскохозяйственной выставки племенного животноводства, концертных программ, конкурс купальских венков, игра-квест «У пошуках папараць-кветкі» с посещением тематических площадок:
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| - «Прадмесце прымакаў» - демонстрация и реализация блюд национальных кухонь стран-участниц (Литвы, России, Украины, Беларуси, Латвии, Эстонии);
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| - «Александрыйская гасціна» - торговые ряды, летние кафе;
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| - «Святочная плошча» - малая сцена и дископлощадка;
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| - «Друкарскі двор» - выставка, посвященная 500-летию белорусского книгопечатания и 135-летию народных поэтов Беларуси Я.Купалы и Я.Коласа с демонстрацией книжной продукции и процесса книгопечатания, презентация книги, посвященной Спиридону Соболю;
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| - «Яселка з ласункамі» - торговые точки с реализацией сладкой продукции (мороженое, поп-корн, сладкая вата);
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| - «Каравайная сяліба» - выставка-продажа хлебобулочных изделий, праздник кваса;
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| - «Праз традыцыі розных краі да міру і згоды» - международная выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства;
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| - «Горад сяброўства» с работой экспозиционно-тематических улиц:
«вуліца Рэспубліканская»;
«вуліца Міжнародная»;
«вуліца-экспазіцыя Магілёўскай вобласці «Скарбніца Падняпроўя»;
«Гандлёвая»;
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| - «Александрыйскія забавы» - игровые аттракционы;
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| - «Маладзёжная пляцоўка» - реализация творческих молодежных проектов, в том числе областного этапа республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села», музыкально-спортивного праздника «Большая бард-рыбалка»;
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| - «Дзяннік» - выставка животных и рыб;
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| - показательные выступления спортсменов центра олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью.
Береговая линия р. Днепр.
|11.00-16.00
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| - этнографическая выставка «Купальскія фарбы»
ГУО «Александрийская средняя школа Шкловского района». Краеведческий музей школы;
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| - экспозиция, посвященная деятельности Главы государства.
Филиал-класс краеведческого музея школы.
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|Малая концертная площадка
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|14.00-15.30
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| - концерт лучших творческих коллективов областей Республики Беларусь и гостей праздника из России, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии «Сяброўскія сустрэчы на Дняпры»;
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15.30-16.00
16.00-16.10
16.10-17.10
17.10-18.00
18.00-18.20
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- концерт автора-исполнителя Тино Айсбреннера
(Германия);
Торжественный старт купальского квеста “У пошуках папараць-кветкі»
- конкурсная программа купальских венкови тематических купальских программ-презентаций «Красуй вянок Александрыйскі». Награждение победителей;
- концерт ансамбля песни и танца «Медуница» «Ой рана Івана»;
- церемония открытия республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»);
|18.20-20.30
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| - эстрадно-развлекательная программа «Купальскія зоры».
Концерт коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии;
|18.40-19.10
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| - демонстрационные полеты самолетов и парашютные прыжки с флагом Могилевского аэроклуба ДОСААФ им. А.М.Кулагина;
|21.00-21.20
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| - массовая тематическая композиция «Купальский венок дружбы» с участием творческих коллективов Беларуси, Украины, России, Латвии, Литвы Эстонии, Польши, Германии.
|Главная концертная площадка
|21.30-23.10
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| - эстрадно-цирковое представление «Купальский сон» с участием артистов и цирковых коллективов Беларуси и зарубежных стран;
|23.10-23.45
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| - фестиваль фейерверков с участием зарубежных коллективов в сопровождении лазерного шоу
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