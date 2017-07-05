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Программа республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»)

06.07.2017 — Новости Культуры | Могилевские ведомости  
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Программа республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»)Версия для печатиПрограмма республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»)Отправить на e-mail

Утверждена программа основных мероприятий республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»), который пройдет  8-9 июля в агрогородоке Александрия Шкловского района.

 

8 июля (суббота) 2017 г.

 

14.00-24.00   Работа торговых рядов, летних кафе, сельскохозяйственной выставки племенного животноводства, концертных программ, конкурс купальских венков, игра-квест «У пошуках папараць-кветкі» с посещением тематических площадок:

 

    - «Прадмесце прымакаў» - демонстрация и реализация блюд национальных кухонь стран-участниц (Литвы, России, Украины, Беларуси, Латвии, Эстонии);

 

    - «Александрыйская гасціна» - торговые ряды, летние кафе;

 

    - «Святочная плошча» - малая сцена и дископлощадка;

 

    - «Друкарскі двор» - выставка, посвященная 500-летию белорусского книгопечатания и 135-летию народных поэтов Беларуси Я.Купалы и Я.Коласа с демонстрацией книжной продукции и процесса книгопечатания, презентация книги, посвященной Спиридону Соболю;

 

    «Яселка з ласункамі» - торговые точки с реализацией сладкой продукции (мороженое, поп-корн, сладкая вата);

 

    - «Каравайная сяліба» - выставка-продажа хлебобулочных изделий, праздник кваса;

 

    - «Праз традыцыі розных краі да міру і згоды» - международная выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства;

 

    - «Горад сяброўства» с работой экспозиционно-тематических улиц:

  «вуліца Рэспубліканская»;

  «вуліца Міжнародная»;

  «вуліца-экспазіцыя Магілёўскай вобласці «Скарбніца Падняпроўя»;

  «Гандлёвая»;

 

    - «Александрыйскія забавы» - игровые аттракционы;

 

    - «Маладзёжная пляцоўка» - реализация творческих молодежных проектов, в том числе областного этапа республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села», музыкально-спортивного праздника «Большая бард-рыбалка»;

 

    - «Дзяннік» - выставка животных и рыб;

 

    показательные выступления спортсменов центра олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью.

Береговая линия р. Днепр.

 

11.00-16.00

 

  - этнографическая выставка «Купальскія фарбы»

ГУО «Александрийская средняя школа Шкловского района». Краеведческий музей школы;

 

    экспозиция, посвященная деятельности Главы государства.

Филиал-класс краеведческого музея школы.

 

     
Малая концертная площадка
     
14.00-15.30   - концерт лучших творческих коллективов областей Республики Беларусь и гостей праздника из России, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Германии «Сяброўскія сустрэчы на Дняпры»;
 

15.30-16.00

 

 

16.00-16.10

 

 

16.10-17.10

 

 

 

 

17.10-18.00

 

 

18.00-18.20

    

- концерт автора-исполнителя Тино Айсбреннера
(Германия);

 

Торжественный старт купальского квеста “У пошуках папараць-кветкі»

 

- конкурсная программа купальских венкови тематических купальских программ-презентаций «Красуй вянок Александрыйскі». Награждение победителей;

 

- концерт ансамбля песни и танца «Медуница» «Ой рана Івана»;

 

церемония открытия республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»);

 

18.20-20.30

 

 

 

   - эстрадно-развлекательная программа «Купальскія зоры».

Концерт коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии;

 

18.40-19.10   - демонстрационные полеты самолетов и парашютные прыжки с флагом Могилевского аэроклуба ДОСААФ  им. А.М.Кулагина;

 

21.00-21.20

 

   - массовая тематическая композиция «Купальский венок дружбы» с участием творческих коллективов Беларуси, Украины, России, Латвии, Литвы Эстонии, Польши, Германии.

 

Главная концертная площадка

 

21.30-23.10   - эстрадно-цирковое представление «Купальский сон» с участием артистов и цирковых коллективов Беларуси и зарубежных стран;

 

23.10-23.45   - фестиваль фейерверков с участием зарубежных коллективов в сопровождении лазерного шоу

9 июля (воскресенье) 2017 г.

 

00.00-03.00   - молодежная этнодискотека с участием белорусских и зарубежных коллективов и исполнителей, ведущих ди-джеев Беларуси.

Малая концертная площадка

 
Главная концертная площадка

 

11.00-13.00   - торжественная церемония
награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области с участием Государственного ансамбля танца Беларуси и ансамбля народной музыки и танца «Купалинка»;

 

14.00-15.30

 

 

  - концерт Ирины Билык (Украина), Стаса Пьехи (Россия).
Малая концертная площадка

 

15.30-17.00  

 

- концерт Заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова «Чароўныя гукі свята».

 


 
 
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Утверждена программа основных мероприятий республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»), который пройдет  8-9 июля в...

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