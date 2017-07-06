Одним из последних столичных театров, в котором еще не проводилась реконструкция, является Музыкальный (в советское время — Музкомедии). Но планы его перестройки вызвали озабоченность у европейских специалистов, которые написали письмо в Министерство культуры Беларуси. Об этом TUT.BY сообщила белорусский архитектор Оксана Гуринович, которая работает научным сотрудником Технического университета Берлина.



Музыкальный театр. Фото: А. Мелеховец

Разговоры о реконструкции Музыкального театра идут уже последние несколько лет. Но окончательное решение еще не принято. На заседании архитектурно-градостроительного совета при главном архитекторе Минска уже рассматривалась два проекта, но ни первый , ни второй пока не получили окончательного одобрения. Создателей первого проекта критиковали за то, что планируемые пристройки разрушают прежний облик театра. Во втором проекте авторы попытались максимально сохранить привычный образ Музыкального, однако все равно исходили из необходимости появления пристроек к зданию.

Оксана Гуринович предоставила TUT.BY письмо, которое подписали кураторы выставки "Советский модернизм 1955−1991. Неизвестная история" Александра Вахтер, Екатерина Шапиро-Обермайр и Катарина Риттер. По словам авторов письма, в 2011 — 2012 годах они посетили все государства бывшего Советского Союза (кроме России) «в поисках самых значимых образцов архитектуры послевоенного модернизма (1955−1991)». Из этих списков потом были отобраны самые, с их профессиональной точки зрения, замечательные постройки, которые были представлены на выставке в Австрийском музее архитектуры (Вена) с помощью фотографий, слайдов, коллажей, графических схем, проектных материалов, текстов и видеоизображений. Позднее материалы выставки стали основой для справочника по архитектуре советского модернизма, которая была названа одной из лучших книг мира в 2013 году по версии Financial Times.

Как объясняет Оксана Гуринович, в этом списке Беларусь была представлена около 50 сооружениями (в том числе, мемориальным комплексом «Хатынь», Дворцом спорта, кинотеатрами «Октябрь» и «Москва», 15-м корпусом БНТУ, выставочным центром «БелЭкспо», ДК Камвольного комбината на улице Маяковского, домами у метро «Восток»).



Вариант эскизного проекта реконструкции. Фото с сайта minsknews.by

Как пишут авторы письма, «у нас не было сомнений, что Театр музыкальной комедии Оксаны Ткачук и Владимира Тарновского (1981) должен (…) быть представлен на выставке как одна из самых выдающихся белорусских построек своего времени». В документе утверждается, что «сочетание поверхности из светлого известняка с замысловатой структурой планировки делает Театр музыкальной комедии одним из редких примеров зданий с индивидуальным и локальным почерком. Мы настойчиво рекомендуем сохранить уникальную текстуру здания как в смысле его поверхностей, так и тщательной компоновки частей здания. Изменение его внешнего вида приведет к невозвратимой потере уникального почерка здания, совершенно заслуживающего сохранения как важное произведение архитектуры своего времени».

Также Оксана Гуринович процитировала TUT.BY письмо, которое ей написал британский архитектурный критик Оуэн Хазерли, автор нескольких книг о социалистической архитектуре. На его взгляд, «минский Музыкальный театр представляет важное и уникальное архитектурное произведение как по своей исторической значимости, так и по своей художественной ценности. Оно сочетает в себе своеобразность советских общественных зданий с западно-европейскими архитектурными тенденциями экспрессионизма и брутализма. Предложения по его перепланировке и переделке фасадов демонстрируют неуважение к специфике этого здания, предлагая непродуманную и безликую переоблицовку в попытке придать ему современный вид. Во времена, когда архитектура советского модернизма получает признание и оценку во множестве публикаций на множестве языков, не имеет смысла рисковать потерей такого достояния…».

В качестве альтернативного варианта специалисты предлагают сохранить аутентичный вид здания. Оксана Ткачук, одна из архитекторов Музыкального, ссылается на пример знаменитого Мариинского театра (Санкт-Петербург). Кроме основного здания театральный комплекс Мариинки включает в себя дополнительный концертный зал, оснащенный по последнему слову акустики (открылся в 2006 году) и вторую сцену (работает с 2013 года). Руководители петербургского коллектива посчитали, что приспосабливать имеющиеся помещения к новым технологиям не имело смысла.



Вариант эскизного проекта реконструкции. Фото с сайта minsknews.by

Ткачук предлагает возвести дополнительные театральные помещения на месте соседнего с театром сквера, поскольку «большинство деревьев, сохраненных при строительстве театра, уже погибли из-за старости». А также объявить на строительство дополнительного здания международный конкурс.

Впрочем, окончательное решение о судьбе Музыкального театра еще не принято. На заседании архитектурно-градостроительного совета главный архитектор столицы Павел Лучинович предложил продолжить поиски образного решения здания. Таким образом, точка в судьбе Музыкального еще не поставлена.