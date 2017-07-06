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"Музыка улиц". Зачем музыканты выходят на улицы, что играют и чем занимаются в обычной жизни

07.07.2017 09:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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Белорусский портал TUT.BY представляет новый проект «Музыка улиц». В нем мы расскажем и покажем, кто играет музыку на столичных улицах, и что приводит этих людей на импровизированные сцены. Герои первого выпуска проекта — «Оркестр Фишера».

Музыканты играют переложение известных композиций в инструментальном составе. Арт-директор клуба «База», айтишник и учитель игры на гитаре выходят на улицы в рамках проекта «Пешеходка».

Прежде они часто сталкивались с сотрудками милиции, которые выгоняли их из переходов или забирали в опорные пункты. Сейчас стало проще.

По мнению музыкантов, за последние годы изменилось не только отношение милиции, но и качественный состав уличных музыкантов и воспринятие зрителей. «На трех аккордах выехать не удастся», — говорят они. Групповой музыкальный портрет в нашем ролике.

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Если вы выступаете на улицах Минска и хотите стать героем нашего еженедельного проекта, присылайте заявку на адрес air@tutby.com с пометкой «Музыка улиц» в теме письма. Не забудьте указать ваши контактные данные для обратной связи.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский портал TUT.BY представляет новый проект "Музыка Минска". В нем мы расскажем и покажем, кто играет музыку на столичных улицах, и что приводит этих людей на...

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