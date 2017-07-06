Белорусский портал TUT.BY представляет новый проект «Музыка улиц». В нем мы расскажем и покажем, кто играет музыку на столичных улицах, и что приводит этих людей на импровизированные сцены. Герои первого выпуска проекта — « Оркестр Фишера ».

Музыканты играют переложение известных композиций в инструментальном составе. Арт-директор клуба «База», айтишник и учитель игры на гитаре выходят на улицы в рамках проекта «Пешеходка» .

Прежде они часто сталкивались с сотрудками милиции, которые выгоняли их из переходов или забирали в опорные пункты. Сейчас стало проще.

По мнению музыкантов, за последние годы изменилось не только отношение милиции, но и качественный состав уличных музыкантов и воспринятие зрителей. «На трех аккордах выехать не удастся», — говорят они. Групповой музыкальный портрет в нашем ролике.

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