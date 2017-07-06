|
Пока американец спал, на его кухне пять часов хозяйничал медведь
07.07.2017 11:30 — Новости Культуры | Tut.by
Хозяином дома в американском городе Колорадо-Спрингс на пять часов стал медведь. Все это время животное провело на кухне, пока владелец дома спал в своей комнате. Прежде чем специалисты усыпили хищника, тот успел разгромить помещение и покопаться в холодильнике. Приключения медведя можно увидеть с помощью камеры видеонаблюдения, пишет
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяином дома в американском городе Колорадо-Спрингс на пять часов стал медведь. Все это время животное провело на кухне, пока владелец дома спал в своей компане....
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии