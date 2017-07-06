Пока американец спал, на его кухне пять часов хозяйничал медведь

Хозяином дома в американском городе Колорадо-Спрингс на пять часов стал медведь. Все это время животное провело на кухне, пока владелец дома спал в своей комнате. Прежде чем специалисты усыпили хищника, тот успел разгромить помещение и покопаться в холодильнике. Приключения медведя можно увидеть с помощью камеры видеонаблюдения, пишет Daily News .

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