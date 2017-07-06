Купалье, авиафестиваль и живая библиотека. Куда пойти в Гродно в выходные

Народное гулянье для детей и взрослых с квестами, мастер-классами, танцами, лотереями, играми, файер-шоу и обязательным пунктом программы — купальским костром.
Купалье в «Привале»
Где: База отдыха «Привал»
Когда: 7 июля, 18.00−22.00
Гостей ждут концерт, квест, мастер-классы, прыжки через огонь, файер-шоу и другие развлечения.
Спектакль «Шикарная свадьба»
Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35
Когда: 7 и 9 июля, 19.00
Пьеса «Шикарная свадьба» англичанина Робина Хоудона — это типичная комедия положений из жизни молодых людей. Если мальчишник прошел на полную катушку, совсем не значит, что на следующий день будет свадьба. Тем более если жених просыпается накануне свадьбы в одной постели… с незнакомкой.
Где: дворик Музея истории религии, ул. Замковая, 16
Когда: 7−9 июля, 22.00
Open-air в самом центре старого города объединяет черно-белые немые ленты начала 20 века и современную музыку. В этом году в программе американское, польское и немецкое кино, которое озвучат музыканты из Беларуси, Польши и Англии. Некоторые музыканты — постоянные участники фестиваля, уже хорошо известные гродненцам.
Авиационный фестиваль
Где: аэродром «Королино»
Когда: 8 июля, 10.00−1.00, 9 июля, 10.00−23.00
На фестиваль прилетят десятки любителей малой авиации из Беларуси и соседних стран. В программе выставка, семинары для пилотов и заинтересованных, полеты самолетов, вертолетов, автожиров и дельтапланов, прыжки парашютистов, концерты и конкурсы.
Игральные карты, популярные во всей Польше, производили в Гродно в межвоенное время на фабрике братьев Лапиных. Спустя почти век их решили в качестве сувенира воссоздать по найденным образцам гродненские энтузиасты. Отрисованные заново с нуля колоды презентуют в Новом замке. Также там пройдет небольшая выставка артефактов, связанных с деятельностью фабрики. Особенность карт — наличие в качестве королей портретов реальных монархов Польши и Великих князей литовских.
Спектакль «Эти свободные бабочки»
Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35
Когда: 8 июля, 19.00
Герои этой комедии о любви Леонарда Герша молоды и талантливы: он мечтает стать великим рок-музыкантом, она видит себя в будущем великой актрисой. Обоим надоела скучная провинциальная жизнь, оба мечтают покорить Нью-Йорк. Здесь они случайно знакомятся и, как положено по законам жанра, влюбляются друг в друга.
Третий фестиваль Ars Organi Grodnensi проходит в Гродно. 8 июля шедевры классической органной музыки исполнят Вера Латышева (Беларусь) и Мария Макаренко (Россия). Впервые на органе кирхи сыграют в четыре руки. Также посетители узнают, возможно ли слушать одновременно игру на рояле и органе. 9 июля выступит Мария Макаренко (Россия). Вход за добровольные пожертвования.
В «живой библиотеке» вместо книг — интересные люди. Посетители могут «читать» их, знакомясь с представителями интересных профессий, людьми с необычным жизненным опытом и другими неординарными личностями.
Очередной концерт из серии музыкально-туристического сезона «Воскресенье у дворца» пройдет под названием «Эстрадное воскресенье». Выступят солисты эстрадной студии «Миллениум», шоу-балет «МОНРО», виртуоз-балалаечник, постоянный участник фестиваля «Славянский Базар» Александр Воронище и другие артисты.
Танцы Гарадзенскіх Дворыкаў
Где: дворик у галереи «Крыга», ул. Советская, 3
Когда: 9 июля, 19.00
Неформальные вечера белорусских народных танцев проходят каждое воскресенье в самом известном дворе старого Гродно — у галереи «Крыга». Вас ждет живое звучание традиционных инструментов и никакой сцены или жестко заданной программы. Тут будут рады всем.
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