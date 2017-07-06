Купалье, авиафестиваль и живая библиотека. Куда пойти в Гродно в выходные

В этот уикенд гродненцы могут отметить традиционное Купалье, побывать на авиационном фестивале, послушать орган и познакомиться с «живыми книгами».

Где: Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» Когда: 7 июля, 15.00−23.00

Народное гулянье для детей и взрослых с квестами, мастер-классами, танцами, лотереями, играми, файер-шоу и обязательным пунктом программы — купальским костром.





Купалье в «Привале»

Где: База отдыха «Привал» Когда: 7 июля, 18.00−22.00

Гостей ждут концерт, квест, мастер-классы, прыжки через огонь, файер-шоу и другие развлечения.

Спектакль «Шикарная свадьба»

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 7 и 9 июля, 19.00

Пьеса «Шикарная свадьба» англичанина Робина Хоудона — это типичная комедия положений из жизни молодых людей. Если мальчишник прошел на полную катушку, совсем не значит, что на следующий день будет свадьба. Тем более если жених просыпается накануне свадьбы в одной постели… с незнакомкой.





Где: дворик Музея истории религии, ул. Замковая, 16 Когда: 7−9 июля, 22.00

Open-air в самом центре старого города объединяет черно-белые немые ленты начала 20 века и современную музыку. В этом году в программе американское, польское и немецкое кино, которое озвучат музыканты из Беларуси, Польши и Англии. Некоторые музыканты — постоянные участники фестиваля, уже хорошо известные гродненцам.





Авиационный фестиваль

Где: аэродром «Королино» Когда: 8 июля, 10.00−1.00, 9 июля, 10.00−23.00

На фестиваль прилетят десятки любителей малой авиации из Беларуси и соседних стран. В программе выставка, семинары для пилотов и заинтересованных, полеты самолетов, вертолетов, автожиров и дельтапланов, прыжки парашютистов, концерты и конкурсы.





Презентация воссозданных игральных карт фабрики Лапиных

Где: Новый замок, ул. Замковая, 20 Когда: 8 июля, 17.00

Игральные карты, популярные во всей Польше, производили в Гродно в межвоенное время на фабрике братьев Лапиных. Спустя почти век их решили в качестве сувенира воссоздать по найденным образцам гродненские энтузиасты. Отрисованные заново с нуля колоды презентуют в Новом замке. Также там пройдет небольшая выставка артефактов, связанных с деятельностью фабрики. Особенность карт — наличие в качестве королей портретов реальных монархов Польши и Великих князей литовских.





Спектакль «Эти свободные бабочки»

Где: драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 8 июля, 19.00

Герои этой комедии о любви Леонарда Герша молоды и талантливы: он мечтает стать великим рок-музыкантом, она видит себя в будущем великой актрисой. Обоим надоела скучная провинциальная жизнь, оба мечтают покорить Нью-Йорк. Здесь они случайно знакомятся и, как положено по законам жанра, влюбляются друг в друга.





Где: Лютеранская кирха, ул. Академическая, 7А Когда: 8 и 9 июля, 19.00

Третий фестиваль Ars Organi Grodnensi проходит в Гродно. 8 июля шедевры классической органной музыки исполнят Вера Латышева (Беларусь) и Мария Макаренко (Россия). Впервые на органе кирхи сыграют в четыре руки. Также посетители узнают, возможно ли слушать одновременно игру на рояле и органе. 9 июля выступит Мария Макаренко (Россия). Вход за добровольные пожертвования.





Где: диско-клуб «Африка», ул. Врублевского, 1А Когда: 9 июля, 13.00−18.30

В «живой библиотеке» вместо книг — интересные люди. Посетители могут «читать» их, знакомясь с представителями интересных профессий, людьми с необычным жизненным опытом и другими неординарными личностями.

Где: пл. Советская Когда: 9 июля, 19.00−20.30

Очередной концерт из серии музыкально-туристического сезона «Воскресенье у дворца» пройдет под названием «Эстрадное воскресенье». Выступят солисты эстрадной студии «Миллениум», шоу-балет «МОНРО», виртуоз-балалаечник, постоянный участник фестиваля «Славянский Базар» Александр Воронище и другие артисты.

Танцы Гарадзенскіх Дворыкаў

Где: дворик у галереи «Крыга», ул. Советская, 3 Когда: 9 июля, 19.00

Неформальные вечера белорусских народных танцев проходят каждое воскресенье в самом известном дворе старого Гродно — у галереи «Крыга». Вас ждет живое звучание традиционных инструментов и никакой сцены или жестко заданной программы. Тут будут рады всем.



