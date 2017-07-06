Таможенники передали в витебский музей гравюру с портретом Шагала

Сотрудники таможни передали в коллекцию музея Витебска гравюру с портретом Марка Шагала. Произведение искусства ранее пытались незаконно перевезти через границу, сообщает Таможенный комитет.





Речь идет о черно-белой гравюре 20-х годов XX века с изображением Марка Шагала работы немецкого художника Германа Штрука, передает «Минск-Новости».

Портрет вручил витебским музейщикам Андрей Михалькевич — начальник таможни «Минск-2», которая располагается в Национальном аэропорту.





Кроме гравюры в музеи поступила целая партия изъятых на границе ценностей — австрийская банкнота «1 крона» 1916 года, американская серебряная монета «1 доллар» 1889 года, португальская монета «10 reis» 1891 года, медаль Российской империи «В память войны 1853−1856 годов», немецкая медаль «В память 10-летнего юбилея полка 1813−1913 I.R.13» и форменная пуговица пехотного полка середины XIX века.









За полгода сотрудники таможни «Минск-2» выявили 22 факта незаконной пересылки ценностей по международной почте: монеты, медали, ордена, банкноты, гравюры, листы японской живописи и даже фарфоровая чаша.