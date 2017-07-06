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Британская школьница пришла на выпускной с огромной флягой, выдав ее за клатч
07.07.2017 14:20 — Новости Культуры | Tut.by
Выпускница одной из британских школ Элеонора Кларк придумала оригинальный способ, как пронести алкоголь на собственный выпускной. Она пришла на праздник с огромной фляжкой, замаскированной под клатч (маленькую сумочку-конверт). На твиттер девушки
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Выпускница одной из британских школ Элеонора Кларк придумала оригинальный способ, как пронести алкоголь на собственный выпускной. Она пришла на праздник с...
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