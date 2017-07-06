Организация работ приносит свои результаты: славновские механизаторы первыми в Толочинском районе завершили уборку трав первого укоса



— Собранность в ответственный момент, — заметил председатель райисполкома Сергей Валерьевич Егоров, — все последние годы определяет выход на хорошие рубежи коллектива ОАО “Славное”. Руководитель хозяйства Михаил Филиппович Снапков, главный агроном Валерий Викторович Пасютин умеют организовать дело, повести за собой людей, а в итоге — выйти на тот результат, который требуется. Успех приносят правильные управленческие решения и наработанный ими за долгие годы совместной работы профессионализм, человеческое взаимопонимание. В этом сезоне в предприятии первыми в районе завершили весенний сев, сделали упор на травосеяние — и получили корма. 5 июля, снова первыми в районе, завершили уборку трав первого укоса…

Не вызывает никакого сомнения, что славновцы будут с кормами, хотя у многих были опасения, что собрать их в этом году на уровне прошлогодних объемов всем будет не просто. А они не только собрали, а заготовили по 13,09 центнера кормовых единиц на условную голову скота и добавили к прошлому году на голову скота 1,45 центнера кормовых единиц.

— Как и в прошлом году, — говорит Михаил Филиппович, — на заготовку кормов трав первого укоса нам потребовалось 20 дней. С той лишь разницей, что в этом году начали ее на десять дней позже прошлогоднего, дали травам немного подрасти. И не прогадали в итоге. Прошли дожди, и это более позднее вступление в работу нас не подвело. Подкормили травы только примерно на трети площадей, на все ресурсов не хватало. К кормозаготовке было в наличии 432 гектара многолетних трав. Из них трав первого года, а это в основном клевера, — 210 гектаров. Как и в прошлые годы, мы обеспечили выполнение задания по подсеву трав. Не забываем и про будущее кормовой базы для животноводства, перезалужили уже 30 гектаров площадей…

На зеленую жатву вышли механизаторы, которые вчера еще завершали работы в поле, закладывали будущий урожай зерновых. Их в хозяйстве недостает. Поэтому за каждым из их немногочисленного состава закреплено по 2, а то и 3 единицы техники. Что приятно удивляет и придает оптимизма — они успевают. Обходятся, чтобы не платить кому-то со стороны, закрепленным на период сева промышленным предприятиям и организациям, только своими силами.

В 2 траншеи и 2 кургана положено 4199 тонн сенажа. Чтобы восполнить недобор трав на культурных угодьях, выкашивали, куда только можно было добраться, неудобицы.

Напряжение в работе механизированного отряда хозяйства, если не считать простой из-за поломки КВК-800, в результате чего потеряли 3 дня, не спадало ни на час. Сознательно, по договоренности с механизаторами, даже сдвинули на час вперед распорядок рабочего дня. В пять утра, как по звонку, собирались на машинном дворе, а затем оперативно, не теряя дорогого времени, выводили свою технику в поле. Поэтому на закладку траншеи или кургана уходило не более 2-3 дней.

Кошение выполняли Сергей Латушкин и Александр Громыко, с граблями работал Михаил Клещенок, на КВК — Василий Крапопов, на отвозке — Викторов Михневич и Михаил Крапопов, Александр Машкович и Александр Журавлев, на трамбовке на “Беларус-3022″ — Дмитрий Кулик, на “Амкодоре” чередовались главный инженер Максим Кухаренко и вышедший на пенсию, но по первому зову приходящий на помощь Виктор Латушкин.

— Эти люди, — особо неоднократно отмечал в беседе руководитель, — и обусловили слаженную и результативную работу. Им моя личная и всего нашего коллектива признательность и благодарность…

Сработали славновцы и на еще один важный показатель. Заготовив корма в большем объеме, с хорошим качеством, смогли потратить на этом виде работ на 3 тонны меньше дизельного топлива в сравнении с прошлогодней косовицей. В этом кроется и немалая заслуга молодого главного экономиста хозяйства Анны Горенковой.

Второй укос будет направлен практически полностью на заготовку сена. Площади под травами для этого есть, и задание в объеме 270 тонн (27 тонн заготовлено с первого укоса) будет обязательно выполнено.

Хорошими всходами и активным ростом радует кукуруза. Дает свое то, что под нее были подобраны хорошие предшественники, внесена в необходимом количестве органика, под прошедшие дожди произвели подкормку азотом.

Проведенная в оптимальные сроки заготовка кормов в ОАО “Славное” — один из факторов, обуславливающих качество кормов и наращивание на этой основе продукции животноводства.

Виктор БИРЮКОВ.

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