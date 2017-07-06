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Толочинская «Нива» примет футболистов из Бешенковичей
07.07.2017 11:07 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
После пяти поединков у толочинцев одна победа, по две ничьи и поражения и они с пятью очками расположились на пятой позиции турнирной таблицы своей группы, имея при этом игру в запасе. Ближайшие их соперники занимают последнее, седьмое место.
Начало встречи в 14 часов.
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