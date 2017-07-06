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Витебский гений. Вся жизнь Марка Шагала в четырехминутном видео

07.07.2017 16:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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130 лет назад, 7 июля 1887 года, в Витебске родился Марк Шагал — великий художник, один из самых ярких представителей художественного авангарда ХХ века.

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Если вы смутно представляете биографию Шагала, с ней можно ознакомиться за четыре минуты. «Яндекс» снял образовательный ролик, где рассказывается об удивительной биографии этого художника. Шагал прожил 97 лет, объездил весь мир от Петербурга до Нью-Йорка, но черпал вдохновение в образах родного Витебска.

 
Теги: Витебск
 
 
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130 лет назад, 7 июля 1887 года, в Витебске родился Марк Шагал - великий художник, один из самых ярких представителей художественного авангарда ХХ века.

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