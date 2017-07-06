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Витебский гений. Вся жизнь Марка Шагала в четырехминутном видео
07.07.2017 16:00 — Новости Культуры | Tut.by
130 лет назад, 7 июля 1887 года, в Витебске родился Марк Шагал — великий художник, один из самых ярких представителей художественного авангарда ХХ века.
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130 лет назад, 7 июля 1887 года, в Витебске родился Марк Шагал - великий художник, один из самых ярких представителей художественного авангарда ХХ века.
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