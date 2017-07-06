По черепу мумии восстановлен облик древней правительницы, умершей 1700 лет назад

Ученые воссоздали лицо древней правительницы культуры моче, которая жила на территории современной Перу в доколумбовый период и умерла примерно 1700 лет назад, сообщает канал NTD.

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Мумию женщины, известной как Леди Цао, обнаружили в 2005 году. Чтобы воссоздать ее лицо, ученые просканировали останки тела правительницы и череп. Также они опирались на археологические данные и этнографические исследования.

На воссоздание облика Леди Цао потребовалось десять месяцев. Ее бюст напечатали на 3D-принтере.

В результате исследований ученые выяснили, что женщина умерла в возрасте 20 — 25 лет (возможно, при родах или из-за осложнений во время беременности). Кстати, ее рост составлял всего около полутора метров.

Любопытно, что на мумии Леди Цао сохранилась кожа, на которой видны многочисленные татуировки. Богатство захоронения — женщину похоронили в короне, ее окружали многочисленные предметы и оружие — говорит о том, что Леди Цао была либо жрицей, либо правительницей. До этой находки считалось, что власть во времена культуры моче принадлежала только мужчинам.