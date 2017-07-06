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Как тигров, которые родились в Гродненском зоопарке, перевозят на новое место жительства
07.07.2017 17:24 — Новости Культуры | Tut.by
Амурские тигры Губерт и Хельга, которые родились в Гродненском зоопарке
— Наши тигры остаются в стране. В «Станьково» создается новая реакционная зона, которую надо наполнять новыми видами животных. Там есть новые современные вольеры, где Губерту и Хельге будут созданы все необходимые условия для проживания, — рассказал директор Гродненского зоопарка Олег Жданкин.
Что касается родителей тигрят, то Шерхан и Тайга будут снова содержаться в одном вольере, но гулять пока будут по очереди.
Центр экологического туризма «Станьково» был открыт в 2011 году. На его территории находится зоосад, который разделен на две части, где обитают млекопитающие и птицы.
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Домом для двух хищников станет центр экологического туризма "Станьково", что в Дзержинском районе Минской области.
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