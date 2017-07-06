ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как тигров, которые родились в Гродненском зоопарке, перевозят на новое место жительства

07.07.2017 17:24 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Амурские тигры Губерт и Хельга, которые родились в Гродненском зоопарке в апреле 2016 года, переезжают на новое место жительства. Домом для двух хищников станет центр экологического туризма «Станьково», что в Дзержинском районе Минской области.


— Наши тигры остаются в стране. В «Станьково» создается новая реакционная зона, которую надо наполнять новыми видами животных. Там есть новые современные вольеры, где Губерту и Хельге будут созданы все необходимые условия для проживания, — рассказал директор Гродненского зоопарка Олег Жданкин.



Что касается родителей тигрят, то Шерхан и Тайга будут снова содержаться в одном вольере, но гулять пока будут по очереди.


Центр экологического туризма «Станьково» был открыт в 2011 году. На его территории находится зоосад, который разделен на две части, где обитают млекопитающие и птицы.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Домом для двух хищников станет центр экологического туризма "Станьково", что в Дзержинском районе Минской области.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
По черепу мумии восстановлен облик древней правительницы, умершей 1700 лет назад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика