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Праздник для туриста. В древнеримских Помпеях включат подсветку для ночных посетителей
07.07.2017 17:36 — Новости Культуры | Tut.by
Руины Помпеи теперь можно будет посетить и ночью: одну из самых известных достопримечательностей Италии будут подсвечивается после захода солнца,
По информации Министерства культуры Италии, Помпеи будут открываться по ночам несколько раз в неделю. Цена ночной экскурсии составит одиннадцать евро.
Древнеримский город Помпеи исчез под слоем лавы и пепла во время извержения Везувия в 79 году. Впервые часть городской стены Помпеев нашли в конце XVI века. Теперь здесь располагается музей под открытым небом. Это одна из самых популярных туристических достопримечательностей Италии. В прошлом году здесь побывало 3,3 миллиона туристов.
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Руины Помпеи теперь можно будет посетить и ночью: одна из самых известных достопримечательностей Италии будет подсвечиваться после захода солнца, сообщается в...
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