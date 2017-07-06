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Стали известны финалисты отбора на детское "Евровидение"
07.07.2017 19:10 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июл — Sputnik. Имена финалистов национального отбора на конкурс песни "Детское "Евровидение" стали известны вечером в пятницу.
Белтелерадиокомпания провела прослушивания юных артистов в пятницу. Десятку лучших определяло профессиональное жюри с участием председателя Белорусского союза композиторов Эдуарда Зарицкого, певца Юзари и других деятелей.
Как сообщили в Белтелерадиокомпании, за право поехать на детское "Евровидение" в итоге сразятся следующие исполнители:
1. Руслана Панчишина (Минск);
2. Хелена Мерааи (Минск);
3. Стефания Соколова (Минск);
4. Анастасия Жабко (Минск);
5. Квартет Национального центра детского творчества им. В.Мулявина: Максим Цуприков, Ангелина Ломако, Стефания Круглая и Стефания Соколова (Минск);
6. Мария Жилина (Минск);
7. Дуэт Арины Пехтеревой и Анастасии Дмитрачковой (Могилев);
8. Ярослав Соколиков (Минск);
9. Анастасия Тимофеевич (Брест);
10. Элина Матарас (Минск).
Финал белорусского отбора состоится не позднее 16 сентября в формате гала-концерта в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Само же детское "Евровидение" состоится 26 ноября в столице Грузии.
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Финал престижного детского конкурса состоится в ноябре этого года в Грузии.
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