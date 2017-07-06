МИНСК, 7 июл — Sputnik. Имена финалистов национального отбора на конкурс песни "Детское "Евровидение" стали известны вечером в пятницу.

Белтелерадиокомпания провела прослушивания юных артистов в пятницу. Десятку лучших определяло профессиональное жюри с участием председателя Белорусского союза композиторов Эдуарда Зарицкого, певца Юзари и других деятелей.

Как сообщили в Белтелерадиокомпании, за право поехать на детское "Евровидение" в итоге сразятся следующие исполнители:

1. Руслана Панчишина (Минск);

2. Хелена Мерааи (Минск);

3. Стефания Соколова (Минск);

4. Анастасия Жабко (Минск);

5. Квартет Национального центра детского творчества им. В.Мулявина: Максим Цуприков, Ангелина Ломако, Стефания Круглая и Стефания Соколова (Минск);

6. Мария Жилина (Минск);

7. Дуэт Арины Пехтеревой и Анастасии Дмитрачковой (Могилев);

8. Ярослав Соколиков (Минск);

9. Анастасия Тимофеевич (Брест);

10. Элина Матарас (Минск).

Финал белорусского отбора состоится не позднее 16 сентября в формате гала-концерта в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Само же детское "Евровидение" состоится 26 ноября в столице Грузии.