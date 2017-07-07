ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бой ударного женского батальона в годы Первой мировой войны реконструируют в Ивацевичском районе

07.07.2017 22:10 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Ивацевичском районе Брестской области 8 июля состоится третий военно-исторический фестиваль «Выгонощанская фортеция», посвященный памяти жертв Первой мировой войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.


В форуме примут участие реконструкторы из Беларуси и России. В деревне Выгонощи они воссоздадут события, происходившие в этих местах в июле 1917 года. Театрализованное зрелище будет посвящено 100-летию первого боя женского ударного батальона. В частности, зрители смогут увидеть эпизод атаки немецких воинов, момент временного затишья на фронте и контратаку солдат русской армии. Историческая реконструкция продлится около 40−50 минут.

«Первый в истории русской армии женский батальон создала Мария Бочкарева. Он был сформирован незадолго до революции. Там служили женщины всех сословий, в том числе известные личности. Батальон был примером самоотверженного сражения за родину. За три дня полк, в состав которого он входил, отразил 14 атак противника», — рассказала учредитель местного благотворительного фонда «Фортификация Бреста» Елена Воробей.

Место для проведения реконструкции выбрано не случайно. Через Выгонощи проходила линия фронта, и деревня была полностью уничтожена. Там противники создали целый комплекс фортификационных сооружений, уникальных по своей инженерно-тактической оригинальности. До сих пор сохранились около 60 дотов и блокгаузов.

На фестивале также организуют выездную торговлю, будут работать фотозоны, развернутся передвижные выставки «Первая мировая война. Огинский канал — линия противостояния» и «Униформа и экипировка солдат Первой мировой войны». Кроме того, гостям представится возможность прогуляться по экологической тропе в заказнике «Выгонощанское», увидеть 600-летний дуб, посетить зону отдыха на озере Выгонощанское.

Организаторами ІІІ Военно-исторического фестиваля «Выгонощанская фортеция» выступают Ивацевичский райисполком, фонд «Фортификация Бреста».

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Театрализованное зрелище будет посвящено 100-летию первого боя женского ударного батальона.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Стали известны финалисты отбора на детское "Евровидение"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика