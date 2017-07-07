Бой ударного женского батальона в годы Первой мировой войны реконструируют в Ивацевичском районе

В Ивацевичском районе Брестской области 8 июля состоится третий военно-исторический фестиваль «Выгонощанская фортеция», посвященный памяти жертв Первой мировой войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.





В форуме примут участие реконструкторы из Беларуси и России. В деревне Выгонощи они воссоздадут события, происходившие в этих местах в июле 1917 года. Театрализованное зрелище будет посвящено 100-летию первого боя женского ударного батальона. В частности, зрители смогут увидеть эпизод атаки немецких воинов, момент временного затишья на фронте и контратаку солдат русской армии. Историческая реконструкция продлится около 40−50 минут.

«Первый в истории русской армии женский батальон создала Мария Бочкарева. Он был сформирован незадолго до революции. Там служили женщины всех сословий, в том числе известные личности. Батальон был примером самоотверженного сражения за родину. За три дня полк, в состав которого он входил, отразил 14 атак противника», — рассказала учредитель местного благотворительного фонда «Фортификация Бреста» Елена Воробей.

Место для проведения реконструкции выбрано не случайно. Через Выгонощи проходила линия фронта, и деревня была полностью уничтожена. Там противники создали целый комплекс фортификационных сооружений, уникальных по своей инженерно-тактической оригинальности. До сих пор сохранились около 60 дотов и блокгаузов.

На фестивале также организуют выездную торговлю, будут работать фотозоны, развернутся передвижные выставки «Первая мировая война. Огинский канал — линия противостояния» и «Униформа и экипировка солдат Первой мировой войны». Кроме того, гостям представится возможность прогуляться по экологической тропе в заказнике «Выгонощанское», увидеть 600-летний дуб, посетить зону отдыха на озере Выгонощанское.

Организаторами ІІІ Военно-исторического фестиваля «Выгонощанская фортеция» выступают Ивацевичский райисполком, фонд «Фортификация Бреста».