Как мир отметил 130-й день рождения Марка Шагала

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Знаменитому уроженцу Витебска Марку Шагалу 6 июля исполнилось 130 лет, однако торжественные мероприятия в разных странах мира проходят 7 июля.

Именно эту дату Шагал выбрал для себя сам, так как считал число 7 магическим. Все свои 97 лет художник отмечал день рождения 7 июля.

Родной город

Шагал родился в еврейской семье на окраине Витебска, однако с городом его отношения были сложными. Несмотря на это, о дне рождения художника в Витебске вспомнили еще 3 июля во время театрализованного шествия.

В доме-музее художника на Покровской улице есть скульптура, созданная Валерием Могучим, которая называется: "Витебская мелодия на французской скрипке". Художник изображен в образе скрипача, но вместо музыкального инструмента у него палитра, а вместо смычка — кисть.



© Sputnik РИА Новости Марк Шагал встретил будущую супругу Беллу в Витебске, они влюбились друг в друга сразу и навсегда

К 130-летию Шагала возле дома-музея появились два стихотворения художника, написанные прямо на заборе. Акцию провели в рамках проекта "Город Арт".

Некоторые жители рассказывают, что только после того, как увидели "стихи на заборе", заинтересовались Шагалом и решили впервые посетить дом-музей художника, хотя жили неподалеку много лет.

Мульти-история

К юбилею "Яндекс" создал ролик, в котором уместил жизнь Шагала в анимированные четыре минуты.

"Мы сняли образовательный ролик, где рассказали об удивительной биографии Шагала, прожившего 97 лет и объездившего весь мир, от Петербурга до Нью-Йорка", — говорится в подписи к ролику.

На видео — вся история жизни известного белоруса: детство в Витебске, учеба в Петербурге, знакомство с будущей женой, парижское "улье" и другие события, повлиявшие на мировоззрение Шагала.

Ценный экспонат

Накануне открытия выставки в Минске "Марк Шагал: Цвет любви", посвященной 130-летию со дня рождения художника, таможенники передали черно-белый портрет Шагала и другие исторические раритеты в витебский музей.

Уникальный портрет был задержан сотрудниками таможни при попытке незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза.



© Sputnik Алексей Свердлов Картина М. Шагала

Кроме гравюры в музеи страны была передана целая партия культурных и исторических ценностей, которые являлись предметами незаконных международных перевозок. Теперь эти раритеты будут храниться в белорусских музеях и использоваться в выставочной деятельности.

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