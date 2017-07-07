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Лукашенко примет участие в праздновании "Купалья" в Александрии
08.07.2017 16:58 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июл — Sputnik. Гостей фестиваля ждут эстрадно-цирковое шоу "Купальский сон" с участием цирковых коллективов из Беларуси и зарубежья, выступление Стаса Пьехи, прыжки через костер и массовые гуляния на берегу Днепра.
В этом году праздник достиг международных масштабов — фестиваль посетят артисты и музыканты из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии. Представители каждой страны познакомят гостей и со своими обрядами и национальной кухней.
Sputnik / Александр Шурмелев
Впервые в рамках фестиваля пройдет квест "В поисках цветка папоротника". А специальный конкурс определит лучшего в изготовлении купальских венков.
Центральным событием станет международное эстрадно-цирковое шоу "Купалье шагает по планете", которое завершится масштабным парадом фейерверков и лазерным шоу.
Республиканский праздник "Купалье" в восьмой раз проходит на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта — Александрию и Копысь, но и две области — Могилевскую и Витебскую. В основе концепции мероприятия — тема развития купальских традиций в мировом пространстве от древности до наших дней.
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Республиканский праздник "Александрия собирает друзей" проходит в эти выходные в Шкловском районе.
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