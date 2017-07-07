МИНСК, 8 июл — Sputnik. Гостей фестиваля ждут эстрадно-цирковое шоу "Купальский сон" с участием цирковых коллективов из Беларуси и зарубежья, выступление Стаса Пьехи, прыжки через костер и массовые гуляния на берегу Днепра.

В этом году праздник достиг международных масштабов — фестиваль посетят артисты и музыканты из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии. Представители каждой страны познакомят гостей и со своими обрядами и национальной кухней.



Sputnik / Александр Шурмелев Купалье отпраздновали минчане в Лошице: с венками, костром и песнями

Впервые в рамках фестиваля пройдет квест "В поисках цветка папоротника". А специальный конкурс определит лучшего в изготовлении купальских венков.

Центральным событием станет международное эстрадно-цирковое шоу "Купалье шагает по планете", которое завершится масштабным парадом фейерверков и лазерным шоу.

Республиканский праздник "Купалье" в восьмой раз проходит на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта — Александрию и Копысь, но и две области — Могилевскую и Витебскую. В основе концепции мероприятия — тема развития купальских традиций в мировом пространстве от древности до наших дней.