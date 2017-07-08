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Полиция США арестовала звезду "Трансформеров" за хулиганство

09.07.2017 00:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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В США полиция города Саванна, штат Джорджия арестовала актера Шайа Лабафа, известного по роли в фильме «Трансформеры», за хулиганство и пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Reuters.


Фото: Reuters

Инцидент произошел в ночь на 8 июля. Актер подошел к офицеру полицию на улице и попросил прикурить. Полицейский отказал Лабафу, после чего тот стал ругаться и вести себя неадекватно. После этого сотрудник правоохранительных органов задержал актера. Его поместили в тюрьму округа Чатем. По данным Variety, Лабаф находился в Саванне на съемках нового фильма.

В январе 2016 года полиция Нью-Йорка арестовала Шайа Лабафа из-за его действий на акции He will not divide us («Ему нас не разобщить») против президента США Дональда Трампа. Во время акции прохожие на улицах Нью-Йорка подходили к камере, которая вела 24-часовую прямую трансляцию и говорили в нее фразу «Ему нас не разобщить».

Актеру не понравилась некая фраза, которую произнес один из жителей города, после чего он напал на него. Сотрудники правоохранительных органов арестовали Лабафа и доставили его в полицейский участок. В официальном Twitter акции указывалось, что актер был оскорблен расистским высказыванием от «неонациста».

31-летний голливудский актер Шайа Лабаф снимался в таких фильмах как «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Нимфоманка», «Ярость».

 
 
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Его поместили в тюрьму округа Чатем. По данным Variety, Лабаф находился в Саванне на съемках нового фильма.

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