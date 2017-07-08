ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солнце, скорость, автомобили. Под Гомелем прошел фестиваль "Мотор Фест - 2017"

09.07.2017 07:44 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На аэродроме в Зябровке 8 июля прошел IX Международный автомотофестиваль «Мотор Фест — 2017». Уже на протяжении восьми лет площадка под Гомелем ежегодно собирает мото- и автолюбителей со всей Беларуси и соседних стран.


В этот раз на фестиваль, кроме хозяев, приехали участники из Украины, России, Литвы, Латвии и Эстонии.

Кроме выставок различной автомототехники зрители могли наблюдать заезды драгрейсеров с ускорением по прямой на 402 метра, полноконтактные автобои, скоростные гонки с одиночными заездами по кольцевой трассе в разных зачетах, а также поближе познакомиться с приверженцами определенных марок машин и их автоклубами.












 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот раз на автомотофестиваль, кроме хозяев, приехали участники из Украины, России, Литвы, Латвии и Эстонии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Полиция США арестовала звезду "Трансформеров" за хулиганство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика