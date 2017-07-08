На аэродроме в Зябровке 8 июля прошел IX Международный автомотофестиваль «Мотор Фест — 2017». Уже на протяжении восьми лет площадка под Гомелем ежегодно собирает мото- и автолюбителей со всей Беларуси и соседних стран.





В этот раз на фестиваль, кроме хозяев, приехали участники из Украины, России, Литвы, Латвии и Эстонии.

Кроме выставок различной автомототехники зрители могли наблюдать заезды драгрейсеров с ускорением по прямой на 402 метра, полноконтактные автобои, скоростные гонки с одиночными заездами по кольцевой трассе в разных зачетах, а также поближе познакомиться с приверженцами определенных марок машин и их автоклубами.











































