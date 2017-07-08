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Две велопарковки в Пинске украсили арт-объектами
09.07.2017 08:39 — Новости Культуры | Tut.by
Две велопарковки возле кинотеатра «Победа» в Пинске украсили коваными арт-объектами,
Городские велопарковки теперь украшают кинопроекторы из кованого металла. Созданы металлические скульптуры в пинском колледже машиностроения.
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Городские велопарковки теперь украшают кинопроекторы из кованого металла.
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