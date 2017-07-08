Умер советский и российский художник Илья Глазунов

Советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила супруга художника Инесса Орлова.



Илья Глазунов и Владимир Путин. Фото: Reuters

Глазунов является автором более трех тысяч произведений. Наиболее известные монументальные полотна художника — «Мистерия XX века» (1978), панно в штаб-квартире ЮНЕСКО «Вклад народов СССР в мировую культуру и цивилизацию» (1980), «Вечная Россия» (1988), «Рынок нашей демократии» (1999).

Широко известен в России и за рубежом как портретист, создавал портреты отечественных и иностранных общественных деятелей, актеров, политиков. Автор иллюстраций к произведениям Федора Достоевского, Александра Куприна, Михаила Лермонтова и других писателей.

В 1986 году основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества, является бессменным ее ректором. В 2009 года академия получила имя Ильи Глазунова.