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Умер советский и российский художник Илья Глазунов

09.07.2017 11:46 — Новости Культуры | Tut.by  
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Советский и российский художник-живописец, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народный художник СССР Илья Глазунов скончался в Москве на 88-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила супруга художника Инесса Орлова.


Илья Глазунов и Владимир Путин. Фото: Reuters

Глазунов является автором более трех тысяч произведений. Наиболее известные монументальные полотна художника — «Мистерия XX века» (1978), панно в штаб-квартире ЮНЕСКО «Вклад народов СССР в мировую культуру и цивилизацию» (1980), «Вечная Россия» (1988), «Рынок нашей демократии» (1999).

Широко известен в России и за рубежом как портретист, создавал портреты отечественных и иностранных общественных деятелей, актеров, политиков. Автор иллюстраций к произведениям Федора Достоевского, Александра Куприна, Михаила Лермонтова и других писателей.

В 1986 году основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества, является бессменным ее ректором. В 2009 года академия получила имя Ильи Глазунова.

 
 
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9 июля в возрасте 87 лет умер известный советский и российский художник Илья Глазунов.

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