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Умер известный теле- и радиоведущий Сергей Прохоров

09.07.2017 16:41 — Новости Культуры | Tut.by  
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Сегодня умер диджей «Радио Рокс» и ведущий программы «Белорусское времечко» Сергей Прохоров. Информация об этом появилась на официальной странице Белтелерадиокомпании в Facebook.


Сергей Прохоров. Фото: sb.by

«Невозможно по­верить, но это, к со­жалению, правда. Ушел из жизни наш Борис­ыч, умница, энциклоп­едист, весельчак с грустными глазами и просто классный мужик», — написали в twitter коллеги Сергея Прохорова по «Радио Рокс», где он работал последние двадцать лет.

Прощание с ведущим пройдет во вторник, 11 июля, с 12 до 14 часов в рит­уальном зале в Новинках (Долгиновский тракт, 160А).

 
 
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Прощание с ведущим пройдет во вторник, 11 июля, с 12 до 14 часов в рит­уальном зале в Новинках (Долгиновский тракт, 160А).

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