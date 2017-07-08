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Умер известный теле- и радиоведущий Сергей Прохоров
09.07.2017 16:41 — Новости Культуры | Tut.by
Сегодня умер диджей «Радио Рокс» и ведущий программы «Белорусское времечко» Сергей Прохоров. Информация об этом появилась на официальной странице Белтелерадиокомпании в Facebook.
«Невозможно поверить, но это, к сожалению, правда. Ушел из жизни наш Борисыч, умница, энциклопедист, весельчак с грустными глазами и просто классный мужик», — написали в twitter коллеги Сергея Прохорова по «Радио Рокс», где он работал последние двадцать лет.
Прощание с ведущим пройдет во вторник, 11 июля, с 12 до 14 часов в ритуальном зале в Новинках (Долгиновский тракт, 160А).
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Прощание с ведущим пройдет во вторник, 11 июля, с 12 до 14 часов в ритуальном зале в Новинках (Долгиновский тракт, 160А).
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