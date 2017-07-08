Умер известный теле- и радиоведущий Сергей Прохоров

Сегодня умер диджей «Радио Рокс» и ведущий программы «Белорусское времечко» Сергей Прохоров. Информация об этом появилась на официальной странице Белтелерадиокомпании в Facebook.



Сергей Прохоров. Фото: sb.by

«Невозможно по­верить, но это, к со­жалению, правда. Ушел из жизни наш Борис­ыч, умница, энциклоп­едист, весельчак с грустными глазами и просто классный мужик», — написали в twitter коллеги Сергея Прохорова по «Радио Рокс», где он работал последние двадцать лет.

Прощание с ведущим пройдет во вторник, 11 июля, с 12 до 14 часов в рит­уальном зале в Новинках (Долгиновский тракт, 160А).