Запомните его таким. Самый живописный район Минска, который вы можете больше не увидеть

Район на Троицкой горе, более известный как Осмоловка, переживает новую волну борьбы местных жителей и властей. Для одних — это место, где они живут и строят планы на будущее. Для других — это территория в центре города, которую можно выгодно продать.

Район начал застраиваться сразу после войны. Центр города практически полностью сохранился в том виде, который проектировали архитекторы. Плотно застроенная территория к нашему времени приобрела свою историю, но статус культурно-исторического места не имеет до сих пор.

Фотограф TUT.BY Ольга Шукайло попробовала найти те вещи, которые делают Осмоловку оазисом в центр города с атмосферой старого Минска.



Светлана и Джесси гуляют вечером во дворе

Десятилетия люди живут в своих квартирах под угрозой сноса, но не перестают любить свой зеленый и тихий район. Здесь принято здороваться с соседями, сушить белье на улице и присматривать за чужими детьми на детской площадке. Под одной крышей здесь можно увидеть сразу четыре поколения жителей района.





Мальчики играют на «бомбочке» — бомбоубежище в центре квартала. На «бомбочке» жарили шашлыки и отдыхали, а зимой дети катались с горки. Когда-то в бомбоубежище хотели открыть бар и даже позвали посмотреть на него местных жителей. Но планам не суждено было сбыться — однажды утром жители увидели, как из «бомбочки» валит пар. Прорвало трубы. «Кому деньги! Кому деньги!», — кричат девочки, срывая ветки с куста. Дети по-прежнему играют во дворе в магазин и дом.



Дети играют с котенком возле детской площадки Мальчик катается на велосипеде по кварталу.



Мальчики играют на «бомбочке» — бомбоубежище в центре квартала. На «бомбочке» жарили шашлыки и отдыхали, а зимой дети катались с горки. Когда-то в бомбоубежище хотели открыть бар и даже позвали посмотреть на него местных жителей. Но планам не суждено было сбыться — однажды утром жители увидели, как из «бомбочки» валит пар. Прорвало трубы.

«Кому деньги! Кому деньги!», — кричат девочки, срывая ветки с куста. Дети по-прежнему играют во дворе в магазин и дом.

Дети играют с котенком возле детской площадки

Мальчик катается на велосипеде по кварталу.



«Классики», нарисованные мелом на асфальте возле одного из домов.



17-летняя Анастасия, учащаяся колледжа искусств, рисует дом в Осмоловки во время пленэрной практики

Говорят, сколько существует колледж-искусств, столько учащиеся рисуют Осмоловку. Но тихий и живописный район привлекает не только художников, но фотографов и кинорежиссеров. Местные жители рассказывают, что часто в фильмах узнают свой район или интерьеры квартир соседей.



Куст роз возле одного из домов. С момента заселения района жители занимались озеленением дворов: сажали деревья, кусты и цветы. Потомки первых жителей Осмоловки и новые жильцы стараются сохранять традиции



Вид на микрорайон с улицы Богдановича



Ольга Николаевна и Илья Феодосиевич Заяц стоят возле кустов пионов под окнами своей квартиры

Ольга Николаевна Заяц живет в квартире по улице Коммунистической всю жизнь. В октябре 1952 года ее отец, Герой Советского Союза, полковник Николай Васильевич Стройков, переехал сюда с женой Верой Захаровной и маленьким сыном Виктором. Вскоре родилась Ольга. «Мои родители сажали здесь кусты и деревья. А сейчас мы ухаживаем за пионами, которые посадила еще моя мама», — рассказывает Ольга Николаевна.

Несмотря на угрозу сноса, жильцы приводят свои квартиры в порядок. «Меняют все коммуникации: электрику, газ, котлы, отопление. В нашем доме из восьми квартир только две не отремонтированы, она из них — наша», — говорит Илья Феодосиевич, супруг Ольги Николаевны. «Говорят, что отремонтировать дома дороже, чем сносить. Но они же не рассыпаются. Посмотрите, сколько вокруг пустырей: „Горизонт“, троллейбусный парк… Почему взялись именно за нас? Мы будем бороться до конца за свои дома.»





Портрет Героя Советского Союза, полковника Николая Стройкова и ордер на квартиру по улице МОПРа (сейчас — Коммунистической) Жители Осмоловки не спешат расставаться с деревянными дверьми, которые стоят в квартирах с момента сдачи дома



Портрет Николая Стройкова с супругой Верой и стопка программ из Театра оперы и балета, куда семья ходила чуть ли не каждую неделю Дверь в подвале дома по улице Коммунистической. Площадь подвала в некоторых домах больше площади кухни. Одни хранят здесь ненужные вещи, другие приспосабливают под мастерскую



Портрет Героя Советского Союза, полковника Николая Стройкова и ордер на квартиру по улице МОПРа (сейчас — Коммунистической)

Жители Осмоловки не спешат расставаться с деревянными дверьми, которые стоят в квартирах с момента сдачи дома

Портрет Николая Стройкова с супругой Верой и стопка программ из Театра оперы и балета, куда семья ходила чуть ли не каждую неделю

Дверь в подвале дома по улице Коммунистической. Площадь подвала в некоторых домах больше площади кухни. Одни хранят здесь ненужные вещи, другие приспосабливают под мастерскую



Припаркованный автомобиль во дворе дома



Мария Пушкина стоит возле кустов жасмина возле своего дома

Маленькая Маша с родителями и братом переехала в Осмоловку 8 марта 1992 года. До этого семья жила на улице Веры Хоружей. Выбрать квартиру именно здесь помогла бабушка Тоня — ее, художницу, покорили высокие потолки. На память о бабушке в квартире остались ее картины — букеты цветов в разных рамах.

Мария любит посидеть во дворе с чашкой чая. Если повезет, можно услышать как в Академии музыки репетируют студенты. «Я хоть и переехала от родителей, но бываю здесь почти каждый день. Как-то я поехала на дачу, чтобы послушать пение соловьев, но их там не оказалось. Приехала к маме и осталась здесь ночевать. И ночью проснулась от пения соловьев, — рассказывает Мария. — Осмоловка — это уникальная архитектурная застройка и классно, что в центре города есть такое место. Не хотелось бы, чтобы нас сносили, ведь наши дома — не бараки».





В доме Марии Пушкиной нет домофона. Входная дверь в подъезд закрывается на ключ, а на улицу выведены звонки. Дети, которые не достают до звонков, ищут себе в помощь палку Картины бабушки Тони украшают квартиру Пушкиных. Эти астры она писала специально под багет, купленный во времена дефицита



Букет искусственных цветов и иконой стоит на подоконнике в одном из подъездов Входная дверь в подъезд. После новостей о предстоящем сносе Осмоловки, на подъездах появляются тематические наклейки и объявления с призывом подписать петицию против сноса района



В доме Марии Пушкиной нет домофона. Входная дверь в подъезд закрывается на ключ, а на улицу выведены звонки. Дети, которые не достают до звонков, ищут себе в помощь палку

Картины бабушки Тони украшают квартиру Пушкиных. Эти астры она писала специально под багет, купленный во времена дефицита

Букет искусственных цветов и иконой стоит на подоконнике в одном из подъездов

Входная дверь в подъезд. После новостей о предстоящем сносе Осмоловки, на подъездах появляются тематические наклейки и объявления с призывом подписать петицию против сноса района



Летний вечер в Осмоловке



Покрывало сохнет на веревках в одном из дворов. Не в каждой квартире есть балкон, поэтому жильцы сушат белье на улице



Надежда стоит в своей квартире на фоне оригинальной кирпичной кладки. Семья Надежды недавно купила здесь квартиру и сейчас делает в ней ремонт

Муж Надежды вырос в этом районе, он минчанин в пятом поколении. И жить в Осмоловке для него было мечтой. Семья живет возле МКАДа, но недавно купила квартиру в доме по улице Богдановича и делает в ней ремонт. По генплану, который видели супруги перед покупкой квартиры, дом не шел под снос.

«Над нами чердак и нас интересовало, в каком состоянии там находятся балки. Эксперт вынес удовлетворительное заключение о том, что чердак не находится в аварийном состоянии и потребности в капремонте нет, несмотря на внушительный возраст дома — 70 лет, — говорит Надежда. — Кирпичи для строительства домов в этом районе собирали по руинам со всего Минска. Если дом 1946 года постройки, то сколько лет этим кирпичам? Есть красные, желтые, зеленые, некоторые были опалены».





Балки в доме по улице Богдановича. Хозяева квартиры считают, что дерево для перекрытий привезли сюда из Сибири. Строители говорят, что балки крепкие как камень. Один из кирпичей в квартире, на котором видны буквы. Возможно, это оттиск мануфактуры, на которой этот кирпич был произведен



Балки в доме по улице Богдановича. Хозяева квартиры считают, что дерево для перекрытий привезли сюда из Сибири. Строители говорят, что балки крепкие как камень.

Один из кирпичей в квартире, на котором видны буквы. Возможно, это оттиск мануфактуры, на которой этот кирпич был произведен

«Эти дома крепкие, потому что люди с любовью ухаживают за ними, не жалея ни сил, ни денег. Но есть люди, которые живут и хотели бы здесь жить, но они боятся вкладывать деньги, потому что не первый год говорится о сносе, — продолжает Надежда.

Любой дом, если за ним не ухаживать, он начнет рушиться. Несмотря на то, что фасады не красятся, к ним нет никаких нареканий. Их нужно освежить и все снова заиграет. Все приходит в запустение, если этим не заниматься. А для города это своеобразный памятник. Это памятник людям, которые восстанавливали город. Это был первый район, который построили на руинах и сюда заселялись люди не только военные, но и люди искусства. И мне кажется, очень жаль будет потерять этот район".



Цветы на стене подъезда дома по улице Богдановича



Мария пропалывает клумбу, чтобы посадить новые цветы возле своего дома по улице Коммунистической

Два года назад Мария с дочерью и внуками продали квартиру в Уручье и переехали в Осмоловку. На новом месте жительства удобно всем — дети много времени проводят на улице, дочка пешком ходит на работу в Оперный театр.

Квартиру, которую купила Мария, раньше затапливало с чердака, но новоселы сделали ремонт: поменяли окна, почистили потолок, постелили новый пол. Постепенно взялись облагораживать пространство возле дома: у каждого подъезда своя клумба, кусты. Мария вышла вечером на улицу, чтобы прополоть клумбу и высадить новые цветы — бархатцы. Они будут цвести до поздней осени.





Чердак дома с телевизионными антеннами Во многих подъездах можно увидеть старые почтовые ящики



Чердак дома с телевизионными антеннами

Во многих подъездах можно увидеть старые почтовые ящики



Трансформаторная будка — одна из достопримечательностей Осмоловки. Ее разрисовали художники и теперь здесь любят фотографироваться туристы. На нескольких домах можно увидеть работы художника Мити Писляка





В подъездах можно увидеть не только стремянки, но велосипеды и даже картины Трава, колосья, цветы и листья растений лежит на лавочке на детской площадке



В подъездах можно увидеть не только стремянки, но велосипеды и даже картины

Трава, колосья, цветы и листья растений лежат на лавке детской площадки



Собака идет на поводке во дворе по улице Киселева



Балкон дома по улице Богдановича