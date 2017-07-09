Определены финалисты белорусского отбора детского “Евровидения-2017″

БЕЛТА.

Стал известен состав участников финала национального отборочного тура детского конкурса песни “Евровидение-2017″.

Десятку финалистов по итогам прослушивания выбрало профессиональное жюри, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Прослушивание проходило в режиме живого звука в сопровождении музыки или фонограммы, записанной без вокалов любого вида или каких-либо вокальных имитаций.

К прослушиванию были допущены все претенденты, чьи заявки были оформлены в соответствии с требованиями, указанными в положении, а это 45 участников (из них 37 – сольные исполнители, 8 – вокальные группы).

Финалистами отборочного тура стали:

1. Руслана Панчишина (Минск); 2. Хелена Мерааи (Минск); 3. Стефания Соколова (Минск); 4. Анастасия Жабко (Минск); 5. Квартет Национального центра детского творчества им.В.Мулявина: Максим Цуприков, Ангелина Ломако, Стефания Круглая и Стефания Соколова (Минск); 6. Мария Жилина (Минск); 7. Дуэт Арины Пехтеревой и Анастасии Дмитрачковой (Могилев); 8. Ярослав Соколиков (Минск); 9. Анастасия Тимофеевич (Брест); 10. Элина Матарас (Минск).

В состав профессионального жюри входили: композитор, народный артист Беларуси, первый заместитель председателя правления ОО “Белорусский союз композиторов” Эдуард Зарицкий (председатель жюри); заместитель главного директора телеканала “Беларусь 1″ Ольга Саламаха; композитор, аранжировщик Геннадий Маркевич; певец, представитель Беларуси на международном конкурсе песни “Евровидение-2015″ Юзари; популярная певица Искуи Абалян, консультант отдела профессионального искусства управления искусств Министерства культуры Беларуси Татьяна Пархамович, пиар-менеджер Сергей Андрианов.

Финальное шоу в форме гала-концерта в прямом эфире на телеканалах “Беларусь 1″ и “Беларусь 24″ состоится не позднее 16 сентября. Победитель национального отборочного тура представит Беларусь на детском “Евровидении-2017″ 26 ноября в Тбилиси (Грузия).

В пресс-службе напомнили, что все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору – Белтелерадиокомпании. Эксклюзивным вещателем как отборочного тура, так и международного детского конкурса “Евровидение-2017″ выступает телеканал “Беларусь 1″.

БЕЛТА.

Фото пресс-службы Белтелерадиокомпании