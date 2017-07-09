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Определены финалисты белорусского отбора детского “Евровидения-2017″
09.07.2017 — Новости Культуры | Ляхавiцкi веснiк
Стал известен состав участников финала национального отборочного тура детского конкурса песни “Евровидение-2017″.
Десятку финалистов по итогам прослушивания выбрало профессиональное жюри, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
Прослушивание проходило в режиме живого звука в сопровождении музыки или фонограммы, записанной без вокалов любого вида или каких-либо вокальных имитаций.
К прослушиванию были допущены все претенденты, чьи заявки были оформлены в соответствии с требованиями, указанными в положении, а это 45 участников (из них 37 – сольные исполнители, 8 – вокальные группы).
Финалистами отборочного тура стали:
1. Руслана Панчишина (Минск); 2. Хелена Мерааи (Минск); 3. Стефания Соколова (Минск); 4. Анастасия Жабко (Минск); 5. Квартет Национального центра детского творчества им.В.Мулявина: Максим Цуприков, Ангелина Ломако, Стефания Круглая и Стефания Соколова (Минск); 6. Мария Жилина (Минск); 7. Дуэт Арины Пехтеревой и Анастасии Дмитрачковой (Могилев); 8. Ярослав Соколиков (Минск); 9. Анастасия Тимофеевич (Брест); 10. Элина Матарас (Минск).
В состав профессионального жюри входили: композитор, народный артист Беларуси, первый заместитель председателя правления ОО “Белорусский союз композиторов” Эдуард Зарицкий (председатель жюри); заместитель главного директора телеканала “Беларусь 1″ Ольга Саламаха; композитор, аранжировщик Геннадий Маркевич; певец, представитель Беларуси на международном конкурсе песни “Евровидение-2015″ Юзари; популярная певица Искуи Абалян, консультант отдела профессионального искусства управления искусств Министерства культуры Беларуси Татьяна Пархамович, пиар-менеджер Сергей Андрианов.
Фото пресс-службы Белтелерадиокомпании
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БЕЛТА. Стал известен состав участников финала национального отборочного тура детского конкурса песни “Евровидение-2017″. Десятку финалистов по итогам...
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