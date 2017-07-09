8 июля в деревне Выгонощи Ивацевичского района состоялся третий по счету военно-исторический фестиваль «Выгонощанская фортеция», пишет «Вечерний Брест».





Здесь собрались любители истории, краеведы, члены клубов военно-исторической реконструкции из разных регионов и местные жители. В этих местах, вдоль Огинского канала, во время первой мировой войны проходила линия фронта. Военные действия с большей или меньшей интенсивностью велись около двух лет. Многие жители деревни стали беженцами. Кто-то из них после войны вернулся в родные места, лишившись имущества, а кто-то так и остался жить на территории России — на просторах от Смоленска до Сибири. Напоминанием о событиях столетней давности стали во множестве сохранившиеся до наших дней доты, блиндажи и траншеи.









Представление о том, что происходило в деревне Выгонощи и ее окрестностях в июле 2017 года, участники фестиваля получили благодаря военно-исторической реконструкции тех событий. Она отразила все особенности «полузабытой» войны: химические атаки, неразбериху и тактические просчеты русской армии из-за сложной военно-политической ситуации, а также участие в боевых действиях женского батальона.





Картину дополнила экспозиция Ивацевичского историко-краеведческого музея. Подлинные предметы: солдатский кисет, карманные часы, нательный крестик, складень буквально дышат историей.





Состоялась поминальная лития по погибшим защитникам Отечества. Участники и гости фестиваля могли приобрести на память о событии оригинальные сувениры и даже проникнуть внутрь дота. В культурную программу входило выступление коллективов художественной самодеятельности Ивацевичского района.









Как отметил в своем выступлении заместитель председателя Ивацевичского райисполкома Александр Великоселец, фестиваль стал возможен благодаря таким энтузиастам, как члены клуба «Фортеция Бреста» и его руководители Александр Жарков и Андрей Воробей, заместитель директора по науке Полесского аграрно-экологического университета Виктор Демянчик (кстати, выходец из этих мест). Он подчеркнул также, что фестиваль «Выгонощанская фортеция» все более уверенно занимает свою туристическую нишу.



