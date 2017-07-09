Ругающийся финн прогнал медведя с крыльца шваброй

Медведи, которые живут недалеко от городов, часто становятся гостями людей. Совсем недавно американский мишка пять часов хозяйничал на кухне, пока хозяин дома спал. Похожий случай мог случиться в Финляндии, но местный житель Джухо Лииканен не растерялся. Он отогнал медведя от дома криком. После чего вышел за дверь и пригрозил косолапому шваброй. Все это время медведь прятался за кустами, как будто провинившееся домашнее животное.

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