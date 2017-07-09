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Ругающийся финн прогнал медведя с крыльца шваброй
10.07.2017 10:00 — Новости Культуры | Tut.by
Медведи, которые живут недалеко от городов, часто становятся гостями людей. Совсем недавно американский мишка пять часов
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Медведи, которые живут недалеко от городов, часто становятся гостями людей. Совсем недавно американский мишка пять часов хозяйничал на кухне, пока хозяин дома...
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