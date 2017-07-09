Американцы дали концерт под водой, нарядившись в костюмы русалок и морских чудищ

Более 400 любителей подводного плавания собрались в районе кораллового рифа примерно в 10 километрах от острова Биг Пайн Ки на юге штата Флорида. Нарядившись в яркие костюмы и взяв в руки музыкальные инструменты, они устроили на дне моря ежегодный концерт, чтобы привлечь внимание к проблеме охраны местного кораллового рифа.

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При помощи специального динамика под воду транслировались песни морской тематики. В такт мелодиям участники концерта подыгрывали музыке на гитарах, трубах и гигантских раковинах. По их словам, цель мероприятия — привлечь внимание к проблеме охраны коралловых рифов.

Те меломаны, кто не хотел погружаться на дно, устроили импровизированный концерт прямо на своих лодках.