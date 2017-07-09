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В Гродненский зоопарк привезли эксклюзивную большую "черную кошку"

10.07.2017 13:49 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Гродненском зоопарке появился новый житель — сюда привезли черную пантеру. Правда, посетители смогут увидеть хищника только через 21 дней — животное пока находится на карантине.


Специалисты зоопарка говорят, что черных пантер в других белорусских зоопарках больше нет.

Черная пантера — это не самостоятельный вид животного. Чаще всего это леопард или ягуар, имеющий черную окраску из-за проявления меланизма. То есть животное имеет более темный цвет по сравнению со своими сородичами из-за генетических особенностей и наследственных изменений. В Гродненский зоопарк привезли черного ягуара.



— Это самец, который родился 18 сентября 2016. Для нас это новое животное — долгожданное приобретение. Пантеры раньше населяли гродненский зоопарк, но потом получилось так, что черных кошек у нас не стало. Мы долго искали подходящее животное и в итоге нашли «два в одном» — у нас появился эксклюзивный ягуар-меланист, — рассказал TUT.BY заместитель директора Виталий Гуменный. — Конечно, простой обыватель вряд ли заметит разницу между ягуаром или леопардом, для посетителей — это просто пантера, которая, тем не менее, всегда вызывает интерес у тех, кто приходит в наш зоопарк.

 
 
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В Гродненском зоопарке появился новый житель - сюда привезли черную пантеру. Правда, посетители смогут увидеть хищника только через 21 дней - животное пока...

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