В Гродненском зоопарке появился новый житель — сюда привезли черную пантеру. Правда, посетители смогут увидеть хищника только через 21 дней — животное пока находится на карантине.





Специалисты зоопарка говорят, что черных пантер в других белорусских зоопарках больше нет.

Черная пантера — это не самостоятельный вид животного. Чаще всего это леопард или ягуар, имеющий черную окраску из-за проявления меланизма. То есть животное имеет более темный цвет по сравнению со своими сородичами из-за генетических особенностей и наследственных изменений. В Гродненский зоопарк привезли черного ягуара.









— Это самец, который родился 18 сентября 2016. Для нас это новое животное — долгожданное приобретение. Пантеры раньше населяли гродненский зоопарк, но потом получилось так, что черных кошек у нас не стало. Мы долго искали подходящее животное и в итоге нашли «два в одном» — у нас появился эксклюзивный ягуар-меланист, — рассказал TUT.BY заместитель директора Виталий Гуменный. — Конечно, простой обыватель вряд ли заметит разницу между ягуаром или леопардом, для посетителей — это просто пантера, которая, тем не менее, всегда вызывает интерес у тех, кто приходит в наш зоопарк.