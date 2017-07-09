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Голливудский актер подыграл школьнице, приклеившей его фото на место бывшего бойфренда
10.07.2017 14:40 — Новости Культуры | Tut.by
Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по фильму «Дэдлуп»,
18-летняя американка Габи Данн обрезала фотографии, на которых была изображена с бывшим парнем, и
Коллажи лайкнули более 140 тысяч пользователей, более 20 тысяч поделились твитом. В том числе, и сам Рейнольдс. Актер придумал хэштег «Отвянь от Габи» (#DontMessWithGabi). После этого девушка в шутку написала, что теперь ей не очень то и нужен парень.
Любопытно, что в реальной жизни Райн Рейнольдс и его жена вошли в топ звездных пар, чья чья любовь в кино
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