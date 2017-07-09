Голливудский актер подыграл школьнице, приклеившей его фото на место бывшего бойфренда

Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по фильму «Дэдлуп», поддержал девушку, которая сразу после выпускного порвала со своим парнем и в оригинальной форме поделилась этой историей в твиттере.

My boyfriend and I broke up a few days after prom, so I decided to «edit» the photos a little @VancityReynolds pic.twitter.com/Ecvn5Wkgb4 — Gabi Dunn (@gabidunn99) 4 июля 2017 г.

18-летняя американка Габи Данн обрезала фотографии, на которых была изображена с бывшим парнем, и выложила в твиттер коллажи с голливудской звездой. «Мы расстались через несколько дней после выпуска, так что я решила слегка „отредактировать“ фото», — написала Габи в комментарии к картинке.

Коллажи лайкнули более 140 тысяч пользователей, более 20 тысяч поделились твитом. В том числе, и сам Рейнольдс. Актер придумал хэштег «Отвянь от Габи» (#DontMessWithGabi). После этого девушка в шутку написала, что теперь ей не очень то и нужен парень.

Любопытно, что в реальной жизни Райн Рейнольдс и его жена вошли в топ звездных пар, чья чья любовь в кино стала реальной . Сыграв избранницу «Зеленого фонаря» в одноименной киноистории, белокурая красавица Блейк и в жизни не смогла устоять перед обаянием актера. Рейнольдс оставил Скарлетт Йоханссон, а Лайвли забыла о ДиКаприо, и теперь они по-настоящему счастливы в браке.