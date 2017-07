Голливудский актер подыграл школьнице, приклеившей его фото на место бывшего бойфренда

Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по фильму «Дэдлуп», поддержал девушку, которая сразу после выпускного порвала со своим парнем и в оригинальной форме поделилась этой историей в твиттере.

My boyfriend and I broke up a few days after prom, so I decided to «edit» the photos a little @VancityReynolds pic.twitter.com/Ecvn5Wkgb4