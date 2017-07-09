Юный толочинский велосипедист Эдуард Ксензов завоевал две бронзовые награды первенства Беларуси



Мастерство велогонщика оценивают по уровню престижности соревнований, в которых он добивается результата. В нашей стране таких несколько. Для юношей это первенство Республики Беларусь среди школьников, прошедшее на днях в Могилеве.

Воспитанник Толочинской школы велоспорта Эдуард Ксензов произвел на них настоящий фурор, финишировав в индивидуальной и в командной гонках в составе сборной Витебской области третьим в республике. Две бронзовые медали украсили грудь 15-летнего паренька, пополнив копилку спортивных наград района.

РИСК ВЗЯЛ НА СЕБЯ

— Рады? — обращаюсь к его тренеру Анатолию Леонидовичу Куприянцу. — Что ни говори, успех впечатляющий. Тем более, что он достигнут в борьбе с сильнейшими гонщиками Беларуси, воспитанниками специализированных спортивных училищ из Минска и всех областных центров страны. Многие из них мастера и кандидаты в мастера спорта, участники международных турниров.

— Конечно, рад, — сдержанно улыбается он. — И очень горд. За нашего парня, проявившего мастерство и бойцовский характер, за нашу школу, подтвердившую свой высокий авторитет среди спортсменов и специалистов.

С уважением киваю в ответ. Кто в теме, тот знает. Наши юные велогонщики ежегодно добиваются весомых результатов в своем виде спорта. А успехи многократного чемпиона страны, члена олимпийской команды Республики Беларусь профессионального гонщика Бронислава Самойлова в комментариях не нуждаются. Тренеру, действительно, есть чем гордиться.

— В Полоцке на отборочных соревнованиях Эдуард обеспечил себе место в составе сборной Витебской области, став призером в индивидуальной и групповой гонках, — развиваю тему дальше. — Тогда подготовку команды к первенству республики поручили городским специалистам. Вы, в свою очередь, добились, чтобы наш спортсмен к этим ответственным стартам готовился дома. Почему?

— Я как никто другой знаю его сильные и слабые стороны, — пожал он в ответ плечами. — И ответственность за его подготовку решил взять на себя. Впрочем, как и риск за свою репутацию в случае неудачи. В течение месяца мы тщательно прорабатывали тактику предстоящей гонки, изучали своих соперников, много тренировались на трассе, внося коррективы во временной график движения, питались по специальной диете, строго дозировали режим нагрузок и восстановления. В итоге подошли к старту на пике спортивной формы, психологически готовыми к серьезной борьбе.

“ДА НОРМАЛЬНЫЙ У НЕГО ВЕЛОСИПЕД”

— Волновался? — обращаюсь к молчаливо сидящему рядом с ним юноше.

Тот смущенно взглянул на тренера, словно ища у него поддержку.

— Не очень. За пять лет занятий в школе было много ответственных гонок. Анатолий Леонидович всегда рядом с нами. Его слово — закон. Я был уверен, что если все сделаю, как он требует, результат будет…

Эдуард замолчал. И вдруг брызнул смехом:

— Видели бы вы, какими глазами смотрели на нас ребята из Минского центра олимпийского резерва на финише. Никак не рассчитывали, что я их всех обойду. Тем более на своем велосипеде…

Вопросительно смотрю на тренера. О чем это он?

— Да нормальный у него велосипед, — добродушно взъерошил он волосы на голове паренька. — Подумаешь, каких-то 20 лет нашей машине. И что? У других они были из авиационных сплавов, легкие, прочные, купленные за границей по бешеным ценам…

— Понятно, — киваю в ответ. — Плохому танцору всегда все мешает. А форма откуда?

— А с формой Самойлов в свое время помог. Счастливая она у нас. Ребята ее одевают на ответственные соревнования и, как правило, дают результат. Но в целом экипировать спортсмена сегодня проблема. Вот специальные туфли. Стоят они 200 рублей. Очень чувствительно, правда? А ведь это только один ее элемент. Увы, если так и дальше пойдет, велосипедный спорт в Толочине ждет тяжелое будущее. Ездим мы на латаных-перелатаных машинах. Настоящий Тришкин кафтан! Запчасти приобретаем за счет своих бывших воспитанников, что-то находим на свалках, изготавливаем своими силами. К сожалению, почти все средства, выделяемые на нужды школы из Витебска, приходится тратить на оплату услуг ЖКХ. Содержать базу, полноценно готовить спортсменов в такой обстановке тяжко. Иногда от безысходности просто опускаются руки.

УСПЕХИ РАЙОНУ, А ДЕНЕЖКИ ВРОЗЬ?

— А помощь местных органов власти?

Анатолий Леонидович только усмехнулся в ответ.

— Я сейчас при тебе позвоню в управление спортом облисполкома. Ты слушай, о чем пойдет речь. Комментарии будут потом.

В ходе двухминутного разговора с Витебском выяснилось, что олимпийские дни молодежи среди юниоров на днях пройдут в Городке. Отдел образования, спорта и туризма райисполкома на этот счет соответствующее положение получил.

— Думаешь, наши специалисты, отвечающие за этот участок работы, меня известили об этом? — задал он мне, судя по тону, риторический вопрос. — И не подумали! Для них эти соревнования — лишние хлопоты. Нужно транспорт искать, выделять деньги на питание и проживание, решать организационные вопросы. Зачем? Мол, пусть дома сидят ребята, целее будут. Вот и вся стратегия развития велоспорта. Ну и, как говорится, в качестве розочки к торту. Самое парадоксальное заключается в том, что деньги на них областной спорткомитет уже заложил в районный бюджет. Что ты на это скажешь?

— Соревнования важные?

— Очень. Пропустить их — значит пустить насмарку многомесячный труд ребят, умалить предназначение школы, усилия тренерского коллектива. Допустить это я не могу. Команда в районе есть. И какая команда — Павел Кочергин, Эдуард Ксензов, Максим Лычковский. Да их все юные гонщики нашей республики знают в лицо и уважают как достойных соперников.

Делать нечего, повезу ребят на своей машине. Загрузим тренировочный станок в багажник, сверху приладим велосипеды и поедем на республиканские соревнования, словно бедные родственники. Не впервой.

— А питание?

— Бутербродами перебьемся.

Михаил КОРОЛЕВ.

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