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Символ смерти и войны. В Мехико нашли 500-летние останки волка, которого принесли в жертву ацтеки
10.07.2017 16:56 — Новости Культуры | Tut.by
500-летние останки волка, искусно украшенного золотыми пластинами, нашли под руинами Темпло Майор в Мехико. Его принесли в жертву ацтеки и захоронили в каменной могиле над слоем кремниевых ножей,
Всего археологи нашли 22 хорошо сохранившихся золотых предмета. Среди них подвески с различными символами, носовое кольцо и сундучок. «Золотой» волк был принесен в жертву во времена правления императора Ауисотля, который властвовал с 1486 по 1502 год.
Также археологи надеются найти здесь и останки императоров Ацтекской империи. Они полагают, что захоронение одного из императоров находится в нескольких метрах от места погребения «золотого» волка. Однако на руинах Темпло Майор стоит несколько исторических зданий, возведенных в колониальный период. Среди них — Национальный дворец и Кафедральный собор.
Темпло Майор был комплексом храмовых сооружений в ацтекском городе-государстве Теночтитлане. В начале XVI века его почти полностью разрушили испанские конкистадоры. На этих руинах и вырос Мехико.
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500-летние останки волка, искусно украшенного золотыми пластинами, нашли под руинами Темпло Майор (комплекс культовых сооружений ацтеков) в Мехико. Его принесли в...
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