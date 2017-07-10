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Рогатый хамелеон попытался залезть на струю воды
11.07.2017 10:02 — Новости Культуры | Tut.by
Хамелеон Джексона по имени Спайк впервые увидел струю воды, текущую из крана. Его заинтересовало это явление, и через несколько секунд Спайк уже пытался вскарабкаться по струе вверх.
У самцов хамелеонов Джексона по три рога на голове — один на лбу и два над глазами.
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Хамелеон Джексона по имени Спайк впервые увидел струю воды, текущую из крана. Его заинтересовало это явление, и через несколько секунд Спайк уже пытался...
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