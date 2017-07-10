Рогатый хамелеон попытался залезть на струю воды

Хамелеон Джексона по имени Спайк впервые увидел струю воды, текущую из крана. Его заинтересовало это явление, и через несколько секунд Спайк уже пытался вскарабкаться по струе вверх.

Публикация от talking serpents (@talkingserpents) Июл 2 2017 в 10:03 PDT

У самцов хамелеонов Джексона по три рога на голове — один на лбу и два над глазами.

Публикация от talking serpents (@talkingserpents) Май 27 2017 в 12:39 PDT

Публикация от talking serpents (@talkingserpents) Июн 25 2017 в 4:36 PDT