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Рогатый хамелеон попытался залезть на струю воды

11.07.2017 10:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Хамелеон Джексона по имени Спайк впервые увидел струю воды, текущую из крана. Его заинтересовало это явление, и через несколько секунд Спайк уже пытался вскарабкаться по струе вверх.

У самцов хамелеонов Джексона по три рога на голове — один на лбу и два над глазами.

 
 
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Хамелеон Джексона по имени Спайк впервые увидел струю воды, текущую из крана. Его заинтересовало это явление, и через несколько секунд Спайк уже пытался...

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