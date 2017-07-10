МИНСК, 11 июл — Sputnik. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стартовал накануне вечером первым сольным концертом — певицы Зары.

Торжественное открытие "Славянского базара" состоится в Витебске 13 июля, однако уже с понедельника в летнем амфитеатре и по всему городу проходят мероприятия фестиваля.

Первый концерт в рамках 26-го "Славянского базара" дала заслуженная артистка России — певица Зара. Она выступила в понедельник вечером при аншлаге в летнем амфитеатре и покорила зрителей исполнением белорусской народной песни "Купалинка".

Сама Зара призналась журналистам, что для любого артиста важно выступить на сцене в Витебске.

"Родные, не хватит всех слов, чтобы выразить благодарность за столь теплый прием!" — написала позже певица в своем аккаунте Instagram.

Исполнительница заверила, что она и вся команда выложились максимально. К слову, аккомпанировал Заре президентский оркестр Беларуси.

"И, на мой взгляд, все прошло так искренне и по-настоящему, что нам не хотелось покидать сцену", — заверила артистка в социальных сетях и назвала выступление в летнем амфитеатре "главной наградой".

Посетившие концерт Зары пользователи социальных сетей также остались довольны концертом — они признаются, что все прошло на высшем уровне, а исполнительница зарядила их своей энергетикой.