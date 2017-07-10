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"Славянский базар" начался с концерта Зары

11.07.2017 10:13 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл — Sputnik. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стартовал накануне вечером первым сольным концертом — певицы Зары.

"Славянский базар" начался с концерта Зары
© Sputnik / Виктор Толочко
Жарко: к "Славянскому базару в Витебске" все готово

Торжественное открытие "Славянского базара" состоится в Витебске 13 июля, однако уже с понедельника в летнем амфитеатре и по всему городу проходят мероприятия фестиваля.

Первый концерт в рамках 26-го "Славянского базара" дала заслуженная артистка России — певица Зара. Она выступила в понедельник вечером при аншлаге в летнем амфитеатре и покорила зрителей исполнением белорусской народной песни "Купалинка".

Сама Зара призналась журналистам, что для любого артиста важно выступить на сцене в Витебске.

Родные, не хватит всех слов, чтобы выразить благодарность за столь тёплый приём! А как вам сегодняшний вечер? Я и вся моя команда, включая Президентский оркестр республики Беларусь, выложились по максимуму, чтобы вы, зрители, получили максимальное удовольствие! И, на мой взгляд, все прошло так искренне и по-настоящему, что нам не хотелось покидать сцену! Ещё раз спасибо❤ Для меня вы самая главная награда! #славянскийбазар2017 #zaraconcert #славянскийбазар

Публикация от Зара (@zara_music) Июл 10 2017 в 11:46 PDT

 

"Родные, не хватит всех слов, чтобы выразить благодарность за столь теплый прием!" — написала позже певица в своем аккаунте Instagram.

Исполнительница заверила, что она и вся команда выложились максимально. К слову, аккомпанировал Заре президентский оркестр Беларуси.

"И, на мой взгляд, все прошло так искренне и по-настоящему, что нам не хотелось покидать сцену", — заверила артистка в социальных сетях и назвала выступление в летнем амфитеатре "главной наградой".

Посетившие концерт Зары пользователи социальных сетей также остались довольны концертом — они признаются, что все прошло на высшем уровне, а исполнительница зарядила их своей энергетикой.

Родные, не хватит всех слов, чтобы выразить благодарность за столь тёплый приём! А как вам сегодняшний вечер? Я и вся моя команда, включая Президентский оркестр республики Беларусь, выложились по максимуму, чтобы вы, зрители, получили максимальное удовольствие! И, на мой взгляд, все прошло так искренне и по-настоящему, что нам не хотелось покидать сцену! Ещё раз спасибо❤ Для меня вы самая главная награда! #славянскийбазар2017 #zaraconcert #славянскийбазар

Публикация от Зара (@zara_music) Июл 10 2017 в 11:46 PDT

 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Российская артистка выступила при аншлаге и поразила зрителей, исполнив белорусскую "Купалинку".

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