Что делать, если гроза застала вас дома, в дороге или на природе

Как вести себя во время грозы, все ли так серьезно, как предупреждает МЧС, где прятаться, если гроза застала на природе, в чистом поле, в автомобиле или дома. Почему не стоит пользоваться мобильным или нужно погасить костер, — обо всем этом в ролике TUT.BY.

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