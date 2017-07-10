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Что делать, если гроза застала вас дома, в дороге или на природе

11.07.2017 10:48 — Новости Культуры | Tut.by  
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Как вести себя во время грозы, все ли так серьезно, как предупреждает МЧС, где прятаться, если гроза застала на природе, в чистом поле, в автомобиле или дома. Почему не стоит пользоваться мобильным или нужно погасить костер, — обо всем этом в ролике TUT.BY.

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Как вести себя во время грозы, все ли так серьезно, как предупреждает МЧС, где прятаться, если гроза застала на природе, в чистом поле, в автомобиле или дома. Почему...

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