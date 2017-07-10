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В Бресте пройдет парад близнецов
11.07.2017 11:10 — Новости Культуры | Tut.by
30 июля на территории Гребного канала пройдет семейный праздник — «Фестиваль близнецов», сообщил TUT.BY один из его организаторов Олег Голос.
Откроется мероприятие парадом близнецов. Затем на открытой площадке Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле начнется концертно-развлекательная программа. Кульминацией фестиваля станет дискотека для всех возрастов.
Во время праздника выберут самых похожих брестских близнецов, самых маленьких, взрослых, талантливых и нарядных. Также в рамках мероприятия разыграют приз зрительских симпатий и вручат приз по итогам фотоконкурса в соцсети Вконтакте «Две половинки».
Зарегистрироваться для участие в фестивале можно в
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Во время праздника выберут самых похожих брестских близнецов, самых маленьких, взрослых, талантливых и нарядных.
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