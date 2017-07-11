30 тысяч долларов на вино - не аргумент. Суд отклонил претензию экс-менеджеров против Джонни Деппа

Склонность актера Джонни Деппа к транжирству не относится к существу судебной тяжбы между ним и его бывшими менеджерами. Такое решение принял Верховный суд округа Лос-Анджелес (штат Калифорния), который одновременно постановил продолжить разбирательство исковых жалоб Деппа и группы The Management Group (TMG), пишет ТАСС.



Джонни Депп в фильме «Пираты Карибского моря». Фото: film.ru

Транжирство голливудской звезды было основным доводом бывших менеджеров против Джонни Деппа. Напомним, что в январе этого года актер подал на них в суд, обвинил в присвоении его 28 миллионов долларов. Согласно версии Деппа, в результате уплаты налогов и штрафов были утрачены еще 5,6 миллионов долларов. До 10 миллионов менеджеры и вовсе перевели на счета третьих лиц.

В свою очередь менеджеры актера Джоэл и Роб Мендел подали ответный иск в суд Лос-Анджелеса. Они обвинили Деппа в транжирстве и заявили, что финансовые проблемы актера связаны с «эгоистичным и безрассудным» образом жизни, который обходится ему в 2 миллиона долларов в месяц. Утверждалось, что Джонни Депп израсходовал 75 миллионов долларов на недвижимость (речь о 14 различных объектов), 18 миллионов долларов — на шикарную яхту, а около 30 тысяч долларов уходило каждый месяц на эксклюзивные вина.

Но TMG не смогла убедить суд, что эти обстоятельства резко ухудшили финансовое состояние актера. «TMG в своем исковом заявлении добивается признания того, что Депп сам виноват в своих финансовых неурядицах, а TMG ни в чем не виновата. Подобные утверждения, однако, не затрагивают и не отражаются на полномочиях или обязанностях сторон», — указала судья. Рассмотрение взаимных исковых жалоб при этом будет продолжено. Перейти на сайт