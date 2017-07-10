Дождь не помешал провести концерт, в честь 44-ой годовщины образования завода «Зенит»

К этому дню готовились долго: подбирали репертуар, репетировали, готовили аппаратуру и музыкальное сопровождение. И была тому причина: приближалась 44-я годовщина образования завода «Зенит», День Независимости Республики Беларусь и 73-я годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Эти три события никак не могли остаться незамеченными, и артисты завода хотели удивить зрителей подготовленной программой. Но сначала удивил всех дождь…







Прогноз «местами кратковременные дожди» никогда не указывает тех мест, где будет дождь, поэтому навес на всякий случай соорудили, но больших природных катаклизмов не ожидали. И, когда упали первые капли, никто и не подумал расходиться. Просто раскрыли зонтики. Звучала бодрая музыка, кто-то танцевал – ведь в танцах под дождем есть своя романтика.

Поздравление с праздниками и слова благодарности за добросовестный труд на благо предприятия прозвучали от администрации и профсоюзного комитета.







Но, когда ураганный порыв ветра усилился, все поняли: мероприятие придется остановить. Зрители спрятались под крышу, но, как говорят, держали ситуацию под контролем. И, как только струи дождя ослабли, все окружили сцену так, что исполнитель оказался в центре круга из сияющих глаз и добрых улыбок. «Зал» подпевал и танцевал. Эта непогода сблизила людей, показала, что творчество своих артистов дорого заводчанам и в некомфортных условиях. Не зря старались участники заводской художественной самодеятельности под руководством Владимира Купреенко: Бокша Сергей, Гедиш Наталья, Иванова Надежда, Крупеньчик Наталья, Алексеева Анастасия, Сороко Аркадий, Хомич Наталья, Рогозина Диана, Пешко Ангелина, Скорожонок Сергей, так как заслужили поддержку и дружные аплодисменты благодарных зрителей. А потом выглянуло солнце, и всем от этого стало еще веселей…







Татьяна ЦВЕТКОВА, ОАО «Зенит-БелОМО».

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