ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дождь не помешал провести концерт, в честь 44-ой годовщины образования завода «Зенит»

11.07.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)  
Размер текста:
A
A
A

post thumbnail

К этому дню готовились долго: подбирали репертуар, репетировали, готовили аппаратуру и музыкальное сопровождение. И была тому причина: приближалась 44-я годовщина образования завода «Зенит», День Независимости Республики Беларусь и 73-я годовщина освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Эти три события никак не могли остаться незамеченными, и артисты завода хотели удивить зрителей подготовленной программой. Но сначала удивил всех дождь…



Прогноз «местами кратковременные дожди» никогда не указывает тех мест, где будет дождь, поэтому навес на всякий случай соорудили, но больших природных катаклизмов не ожидали. И, когда упали первые капли, никто и не подумал расходиться. Просто раскрыли зонтики. Звучала бодрая музыка, кто-то танцевал – ведь в танцах под дождем есть своя романтика.

Поздравление с праздниками и слова благодарности за добросовестный труд на благо предприятия прозвучали от администрации и профсоюзного комитета.



Но, когда ураганный порыв ветра усилился, все поняли: мероприятие придется остановить. Зрители спрятались под крышу, но, как говорят, держали ситуацию под контролем. И, как только струи дождя ослабли, все окружили сцену так, что исполнитель оказался в центре круга из сияющих глаз и добрых улыбок. «Зал» подпевал и танцевал. Эта непогода сблизила людей, показала, что творчество своих артистов дорого заводчанам и в некомфортных условиях. Не зря старались участники заводской художественной самодеятельности под руководством Владимира Купреенко: Бокша Сергей, Гедиш Наталья, Иванова Надежда, Крупеньчик Наталья, Алексеева Анастасия, Сороко Аркадий, Хомич Наталья, Рогозина Диана, Пешко Ангелина, Скорожонок Сергей, так как заслужили поддержку и дружные аплодисменты благодарных зрителей. А потом выглянуло солнце, и всем от этого стало еще веселей…



Татьяна ЦВЕТКОВА, ОАО «Зенит-БелОМО».
Фото предоставлено автором

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К этому дню готовились долго: подбирали репертуар, репетировали, готовили аппаратуру и музыкальное сопровождение. И была тому причина: приближалась 44-я годовщина...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
В список ЮНЕСКО включили остров-богиню в Японии. Туда пускают только мужчин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика