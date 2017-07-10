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Двое французов установили новый рекорд по полетам в аэротрубе
11.07.2017 14:15 — Новости Культуры | Tut.by
Семь часов, 15 минут, 13 секунд — ровно столько продержались в воздухе французы Стеф Милле и Ману Саразин в вертикальной аэротрубе в городке Эмпуриабрава на севере Испании. В пятницу спортсмены побили мировой рекорд Гиннесса, составлявший семь часов пять секунд и установленный год назад на соревнованиях в Дубае.
Результат зарегистрировали трое судей из Международной авиационной федерации и представитель Книги Гиннесса. Все средства, собранные во время соревнований, пойдут на помощь детям с особенностями развития.
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Семь часов, 15 минут, 13 секунд - ровно столько продержались в воздухе французы Стеф Милле и Ману Саразин в вертикальной аэротрубе в городке Эмпуриабрава на севере...
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