Секс в библиотеке и забеги голышом. Скандальные и необычные традиции западных университетов

Многие из европейских вузов ведут свою историю со Средневековья или Нового времени. Так, Оксфорд основан в 11-м веке, Гарвард — в 17-м. Неудивительно, что возраст отдельных университетских традиций составляет несколько столетий. Минчанин Александр Ветелкин собрал, перевел на русский язык и разместил в интернете около 500 традиций, легенд и мифов Гарварда, Стэнфорда, Оксфорда и других университетов. Александр выбрал для TUT.BY самые необычные традиции вузов — от своеобразного клуба «антиботаников» и поиска утки до боязни «проклятого камня» и «хакерских» шуток.

Прежде чем начать свой рассказ, Александр уточняет: как правило, подобные выходки наказуемы за пределами университета. Но на кампусе к ним относятся лояльно, ведь ритуалы дают нынешним студентам иллюзию связи с историческим прошлым учебного заведения. Поэтому, как правило, за подобные выходки не исключают из университета и строго не наказывают.

Пасти коров никто не запрещает



Статуя Джона Гарварда на кампусе университета. Фото: Michelle Lee, Flickr

В Гарварде есть поверье, что во время учебы студенты должны выполнить три неофициальных ритуала: помочиться на статую Джона Гарварда, заняться сексом в библиотеке Уайденер и участвовать в забеге голышом Primal Scream.

Бронзовую статую Джона Гарварда на кампусе называют «статуей трех лживых утверждений» из-за надписи «Джон Гарвард, основатель, 1638». Ведь для статуи позировал один из студентов, Гарвард не был основателем университета (он пожертвовал на него библиотеку и половину имущества), а сам вуз основали на два года раньше, в 1636-м. Студенты Гарварда забираются на статую и мочатся на башмак Джона Гарварда, а туристы потирают башмак, поскольку считается, что это приносит удачу.

Еще одним ритуалом является секс в библиотеке. Согласно опросам из выпускниц 2013 года эту традицию выполнили 11% девушек. Одна студентка Гарварда даже разместила на популярном сайте соответствующее объявление. За несколько дней более 200 человек предложили девушке услуги в качестве партнера.

О третьем ритуале Primal Scream 25 лет назад в университете даже и не слышали. В начале 1990-х студенты стали бегать голышом по той части гарвардского дворика, где расположена статуя Джона Гарварда. Отцом-основателем Primal Scream принято считать Чарльза Адамса, сына второго президента США Джона Адамса. Во время учебы в Гарварде Чарльз с друзьями попали в неприятный скандал — их поймали пьяными во время забега голышом по гарвардскому дворику.

Primal Scream проводится два раза в год: в январе и в мае. Незадолго до полуночи студенты раздеваются в общежитиях или в других зданиях университета. Как правило, перед этим студенты принимают горячительное. Забег начинается минут за десять до полуночи. В забеге голышом участвуют как парни, так и девушки. Из одежды на участниках только обувь. Некоторые надевают на лицо маску, шапочку или шлемы, используют перчатки, накидки и шарфики, но гениталии оставляют открытыми. Стоит невероятный шум, отовсюду слышны крики, возгласы, видны вспышки фотоаппаратов. Участники Primal Scream пробегают по дорожке между двумя рядами зрителей, делая от одного до нескольких кругов по дворику. В этом ритуале во время учебы приняли участие 32% студентов выпуска 2013 года. А вот все три ритуала из этого же выпуска на счету только 6,6% мужчин и 2,9% женщин.

Еще одна забавная гарвардская традиция связана с выпасом коров на кампусе университета.



Выпас коровы в гарвардском дворике. Фото: Harvard Magazine

По давней традиции, профессорам Гарварда предоставлена привилегия на выпас коров в гарвардском дворике (Harvard Yard, травяная лужайка в центре кампуса Гарвардского университета). Последний раз коров там пасли в 1722 году. Привилегией не пользовались несколько веков, пока «мораторий» осенью 2009 года не нарушил профессор Гарвардской школы богословия Harvey Cox. Корову джерсейской породы по кличке Pride (Гордыня) профессор взял на ферме, которая расположена неподалеку от кампуса Гарварда. Но поскольку Pride — это первый из семи смертных грехов, то корову на один день назвали Faith (Вера). После торжественной церемонии корову подоили и вернули обратно на ферму.

Письмо первокурсникам и клуб «антиботаников»

Среди традиций Стэнфордского университета остановимся на «Письме Ширзада» и FOAM.

«Письмо Ширзада» — это своеобразный гид по выживанию для студентов первого года обучения в бизнес-школе. Иранец Ширзад Шамин учился там в конце 1980-х годов. Однажды во время курса «Межличностная динамика», на котором студенты критиковали личностные качества друг друга, все как один стали говорить, что Ширзад производил впечатление человека, который постоянно и тайно выносил суждения о них.

Парень был сильно озадачен. Сначала он запаниковал, а потом изложил свои мысли на нескольких страницах, размножил и положил это письмо-послание в почтовые ящики студентов-первокурсников. Например, Ширзан писал: «Я, как и многие из моих сокурсников, прошел через то, что сейчас кажется ненужными испытаниями и страданиями. Сейчас вы уже убедились, что объем работы — чудовищный. Нет времени, чтобы сделать ВСЮ работу. Но никто не говорил, что вы должны ее делать ВСЮ! Большинство из нас — люди, стремящиеся к совершенству. Поэтому мы чувствуем себя неудобно, делая что-то посредственно. В прошлом году я видел много людей с паническим выражением лица и слезами в глазах. Это были люди, которые потеряли веру в будущее. Они забыли, что темный туннель на самом деле имеет конец».

Письмо стало таким популярным, что даже десятилетия спустя второкурсники направляют письмо накануне промежуточных экзаменов студентам-первокурсникам. На письме нет даты, оно адресовано классу выпуска 1989 года. Письмо Ширзада дает возможность задуматься о том, что на самом деле важно в жизни.



Кампус Стэнфордского университета. Фото: Википедия

Еще одна традиция — FOAM. Расшифровывается как Friends of Arjay Miller (Друзья Арджея Миллера). Последний являлся деканом и президент компании Ford. Быть Arjay Miller Scholar (AMS) — значит попасть в 10% лучших студентов по успеваемости. То есть быть «ботаником», которые забывают о тусовках и много учатся. Остальные 90% студентов, которые ходят на вечеринки, соответственно называются «Друзьями Арджея Миллера». FOAM — это клуб, популярный в Стэнфордской высшей школе бизнеса. Его члены собираются по вторникам в баре в Пало-Альто (каждый раз в новом) и веселятся. Пиво для членов клуба бесплатно, а его объем не ограничен. Членство в клубе составляет 190 долларов в год. Один раз в год друзья Арджея Миллера одеваются в пеструю одежду 1970-х и выбираются в казино Лас-Вегаса.

Поиски утки и парни в юбках

Оксфорд с 38 колледжами — кладезь традиций, легенд, фольклора и обычаев. Некоторым традициям уже несколько столетий. Например, еще в начале 17 века в оксфордском колледже Всех Душ появилась традиция «Дикая утка», которая отмечается 14 января в начале каждого века. Поэтому следующий раз ее свидетелями станут те, кто доживет до 14 января 2101 года.

Главный действующий персонаж — дикая утка. В церемонии участвуют члены совета колледжа, которые в полночь шествуют с зажженными факелами в черных галстуках и накидках вокруг колледжа под предводительством «Господина Дикая утка» (его несут на троне). Участники церемонии ищут легендарную гигантскую дикую утку, которая в середине 15 века попалась на глаза строителям колледжа. Процессию возглавляет ректор, который несет утку, привязанную к верхнему концу вертикальной жерди. Первоначально к жерди привязывали живую утку, позже, в 1901-м — умершую утку, а в 2001-м — деревянную. Последний раз в шествии участвовали 118 человек, которые пели песню дикой утки. Последние две строчки песни — это приглашение исполнителям, чтобы те выпили в подходящем для этого месте. Строчки можно перефразировать следующим образом: «так же, как Дикая утка ныряет в пруд, позвольте погрузиться в чашу с питьем».



Оксфордский университет. Фото: Википедия

Еще одна любопытная оксфордская традиция связана с экзаменами. Принято прикалывать к петличке саб-фаска (академическая одежда) гвоздику белого цвета, если студенты идут на первый экзамен, розового — если на экзамен посередине, красного — если на последний. Говорят, что цвет гвоздики символизирует кровь, попорченную предэкзаменационным временем. По традиции покупать гвоздики нельзя — их должны подарить.

Кроме того, на экзамены студентам Оксфорда разрешается приходить даже в юбке! Это правило введено относительно недавно, чтобы соблюдать права трансгендерных студентов. С августа 2012 года студенты, сдающие экзамен или посещающие те или иные мероприятия, могут не носить церемониальную одежду, которая связана с их полом. Это означает, что парни могут сдавать тесты в юбках и чулках, а девушки в костюме и бабочке.

«Проклятый камень» и «Правило Йеля»

Среди легенд и традиций Йельского университета остановимся на «Проклятом камне». Утверждается, что жерновой камень в тротуаре во внутреннем дворике колледжа Branford College возле башни Harkness Tower с некоторых пор стал объектом суеверия. По легенде, если студент наступит на этот камень, то не окончит учебное заведение. Причины проклятия не ясны. Предполагают, что однажды рабочий упал c Harkness Tower на это место и разбился насмерть. По другой версии, в 1718 году студенты колледжа Saybrook в Йеле разобрали бычьи телеги, на которых перевозили йельскую библиотеку в Нью-Хейвен. А этот жерновой камень — не что иное, как колесо от телеги.

Есть еще любопытное «Правило Йеля»: человек, который связан с университетом (даже если он проработал там дворником), упомянет это в течение первых пяти минут разговора. Похожее правило, но только уже четырех минут, есть в Гарварде.



Забег голышом. Фото: Carlos A.J. Rodriguez-Russo, The Crimson

А вот в Колумбийском университете в Нью-Йорке пользуются большой популярностью такие традиции, как «Забег голышом» и «40 на 40». Каждый год в октябре студенты устраивают забег голышом, распевая бойцовскую университетскую песню «Roar, Lion, Roar». Забег начинается на ступеньках библиотеки Low Library, продолжается вокруг лужаек, мимо библиотеки Butler Library и в конечном итоге заканчивается на ступеньках библиотеки Low Memorial Library.

Смысл традиции «40 на 40» в следующем. За 40 дней до выпуска старшекурсники выпивают 40 унций солодового ликера на ступеньках библиотеки Low Library, чтобы отметить скорый выпуск из стен университета.

Полицейская машина на куполе здания и один из самых узнаваемых перстней в мире



Перстень «Медная крыса». Фото: Pinterest

В Массачусетском технологическом институте (MIT) есть давняя традиция остроумных проделок (хаков) студентов. Отсюда вошло в обиход слово «хакер», то есть человек, осуществивший проделку. MIT — высокотехнологичный институт, в котором учатся способные и технически подкованные студенты. Поэтому хаки учащихся носят соответствующий характер. При этом студенты руководствуются неформальным кодексом этики. Последние предполагают, что проделки не должны наносить вред имуществу или конкретно человеку и представлять опасность.

Хаки должны веселить или развлекать тех, кто оказался объектом подобных забав. В хаках участвует группа подготовленных людей. Это происходит, как правило, ночью. В основном, шутников вычислить не удается. В противном случае студенты подвергаются административному наказанию. В MIT даже создали специальный сайт с подробным описанием и фотографиями сотен хаков, начиная с 1989 года. Среди известных шуток — полицейская машина на куполе здания The Great Dome (в действительности это был всего лишь каркас автомобиля Chevrolet Cavalier).

Среди традиций MIT — перстень «Медная крыса», который появился в 1929 году. На фасете золотого перстня изображен символ MIT — бобер. На внутренней поверхности перстня выгравирована карта кампуса, а также имя и фамилия студента. Свое название перстень получил потому, что бобер на нем похож на крысу. Перстни каждого выпускного класса уникальны по дизайну. Студенты MIT начинают носить их еще во время учебы. Причем, носят перстень таким образом, чтобы были видны печать MIT и вид на Бостон. Это напоминает учащимся, что они еще студенты.

Во время выпускной церемонии студенты MIT могут повернуть перстень на пальце. Теперь кольцо носят таким образом, чтобы был виден год выпуска и вид на город Кембридж. Положение перстня показывает, что студент вступил в реальный мир и может посмотреть назад на время, проведенное в MIT. Легенда гласит, что этот перстень — один из наиболее узнаваемых перстней в мире, который облегчает связи между выпускниками университета.