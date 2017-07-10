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Сопротивление бесполезно. Агрессивная змея хочет попасть на лодку, и ничто не может ее остановить
11.07.2017 17:15 — Новости Культуры | Tut.by
Житель Калифорнии снял на видео гремучую змею, которая с невероятным упорством пытается забраться на лодку, где находится компания молодых людей. Сначала ее появление вызвало у операторов-любителей иронию. Но змея была настроена решительно и в конце концов достигла своей цели. На это видео
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Житель Калифорнии снял на видео гремучую змею, которая с невероятным упорством пытается забраться на лодку, где находится компания молодых людей. Сначала ее...
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