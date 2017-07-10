Время, когда картины были большими. Так иронично говорят сегодня про официальное советское искусство. Революционные идеи требовали от художников масштабных форм выражения. Если читать стихи, то «во весь голос». Если рисовать, то на всю стену.

Уличное искусство Минска второй половины ХХ века, конечно, не граффити. Это мозаики, витражи, росписи, рельефы. Истории создания и утрат знаковых работ — в материале TUT.BY.





Что: серия мозаичных панно

Когда создана: 1978 — 1979

Где находится: микрорайон «Восток-1», пр. Независимости, 131/1, 143/1, 155/1, ул. Калиновского 82/2

Кто автор: Александр Кищенко

Охранный статус: в Государственном списке историко-культурных ценностей Беларуси

Четыре мозаичных панно Александра Кищенко (1933 — 1997) на высотках в микрорайоне «Восток-1» — четыре посвящения Минску: город-герой, город культуры, город-строитель, город науки. Когда минчане говорят «дома с мозаиками» — это о них.

Мозаичные панно создавались под проект Георгия Сысоева — архитектора микрорайона. Рисунки Кищенко дублировались на картоны, которые делались в натуральную величину. Готовые «выкройки» обводились по контуру на стене. Каждое панно выкладывалось из разноцветных квадратиков смальты.

— За торцы такая битва шла! — вспоминает вдова Кищенко, художник-керамист Нина Кухаренко, как непросто было утвердить идею создания масштабных картин на стенах жилых домов. — Говорили, что мозаики будут отвлекать водителей и провоцировать аварии. Но Александр Михайлович умел убеждать.



Фрагмент мозаичного панно «Минск — город культуры»

Все работы сюжетные, персонажей — множество. Есть и реальные прототипы.

— С девчат из ансамбля «Хорошки» рисовал девушек в танце. Артистки приходили в мастерскую, позировали в национальных костюмах, — вспоминает Нина Владимировна.

Впрочем, в нескольких женских образах угадываются и ее черты.

— Хватит ли ума сохранить эти работы? — беспокоится Нина Кухаренко, хотя монументальные мозаики Кищенко давно в списке историко-культурных ценностей. — Это жилые дома, и когда-нибудь придет время ремонтировать и утеплять стены. А пока — помыть мозаики надо бы. От проспекта — пыль, грязь. Смальта потускнела.





Что: мозаичное панно «Партизаны Беларуси»

Когда создано: 1971

Где находится: гостиница «Турист», Партизанский пр., 81

Кто автор: Александр Кищенко

Охранный статус: в Государственном списке историко-культурных ценностей Беларуси

«Партизаны Беларуси» — первая мозаика, которую Александр Кищенко сделал для Минска. Выбор военной темы предопределен месторасположением здания, которое находится на Партизанском проспекте.

В начале 1990-х работа начала разрушаться — смальта отслаивалась и осыпалась. Когда изображение было утрачено наполовину, началась реставрация. Завершена в 2015 году.

Для этой работы автор выбрал тревожные цвета — красно-коричневый, черный. Изображены портреты партизан и матери с ребенком. Черты лиц утрированы. Художник создает образ непокоренного человека.

— Пришел домой, сел и отдыхает — это не про Александра Михайловича, — вспоминает вдова художника. — У него душа горела. Постоянно в общении. И в семье так. Ночью разбудит: «Нина, ставь чай». И говорит-говорит.





Что: мозаичное панно «Октябрь»

Когда создано: 1973

Где находится: административное здание, ул. Кальварийская, 1

Кто автор: Александр Кищенко

Охранный статус: в Государственном списке историко-культурных ценностей Беларуси

Те, кто знали Александра Кищенко, замечали, что внешне он был похож на Диего Риверу — прославленного живописца XX века.

— Сходство и правда есть. Коренастый, кость широкая, — соглашается Нина Владимировна. — Александр Михайлович любил живопись мексиканцев. Изучал творчество Риверы, Сикейроса. Его привлекали их темперамент, мощь.

Работа «Октябрь» наглядно подтверждает это. Ее сюжет — взятие Зимнего дворца.

В 1970-х монументально-декоративное искусство БССР общедоступно. Работы художников украшают стены столовых, больниц, школ, детских садов… Кроме предсказуемых сюжетов, навязанных советской идеологией, появляются совершенно иные. Лиричные и философские. Встречаются и примеры абстрактной живописи.





Что: мозаичное панно.

Когда создано: 1980-е.

Где находится: кинотеатр «Салют», пр. Рокоссовского, 150а.



Республиканское государственное училище олимпийского резерва, ул. Филимонова, 55, к.1

Здание гимназии, ул. Богдановича, 84

Здание школы, ул. Богдановича, 76





Что: горельеф «Солидарность»

Когда создан: 1979

Где находится: пр. Победителей, 1

Кто автор: Анатолий Артимович, Анатолий Яскин

Угловое здание на пересечении проспекта Победителей и улицы Немига минчане старшего поколения по старинке называют Дом моделей, хотя сегодня здесь находится швейное предприятие «Центр моды». Автор проекта — архитектор Василий Геращенко. В конце 1960-х, когда Дом моделей переехал в новостройку, входная группа не привлекала внимания. Знаменитый горельеф «Солидарность» создан позже, в конце 1970-х — начале 1980-х. Его авторы — Анатолий Артимович и Анатолий Яскин. Здесь изображены жители Советского Союза, Вьетнама, Китая, Индии, Палестины, Чили, Кубы, Анголы. Они — участники марша в защиту прав и свобод.

Казалось бы, художникам одежды и манекенщицам наиболее близки рассуждения о красоте и стиле. Но тогда посчитали, что фасад одного из ключевых зданий проспекта требует серьезной темы.

— Этот горельеф — не оформительская вещь. Он задает тему всей магистрали, — поясняет Анатолий Артимович. — В 1980-е создается обелиск «Минск — город-герой» и серия скульптур вдоль проспекта. Недавно построено новое здание музея истории Великой Отечественной войны. И сегодня все это увязывается в цепочку, воспринимается как единый ансамбль.





В начале 1980-х само понятие «солидарность» начинает ассоциироваться с независимым рабочим движением, которое набирает популярность в Польше, антикоммунистическим по своей сути.

— Не был близок к политике. Когда работали над эскизом, ни о чем подобном не думали. Воспринимали солидарность как дружбу между народами. В ней — единство мира, — говорит автор.

Масштабная работа выполнена из алюминия. Использована новая по тем временам технология сварки по выкройкам из металла.



Сграффито на здании минской школы, ул. Варвашени, 4

В 1970-е годы типовые здания многих минских школ украшают с помощью сграффито. Такую технику создания рельефных изображений на стенах называют резьбой по штукатурке.



Здание школы, ул. Плеханова, 51.



Административное здание, ул. Чичерина, 1.

Известный художник Валерий Довгало — автор знаковых для Минска монументальных работ. Это витражи в концертном зале «Верхний город», гостиницах «Беларусь», «Европа», музее истории Великой Отечественной войны.

В 1970-х делал сграффито для школы. Вспоминает о той работе с иронией — «студенческие упражнения».



Здание школы, ул. Горовца, 14



Здание школы, ул. Уборевича, 144−2

— Обычное дело — успеть сдать новую школу к 1 сентября. А как сделать так, чтобы типовое здание в Веснянке отличалось от такого же в Серебрянке? Обозначить стену сграффито. Техника относительно дешевая. И не требует особенно много времени в исполнении, — отвечает Валерий Тимофеевич на мой вопрос о прежней популярности таких рельефов.

— Два года назад журналисты TUT.BY пытались разобраться, почему уничтожили сграффито Владимира Стельмашонка и Гавриила Ващенко на фасаде Дворца культуры в Лошице.

— Помню эту работу. Она отражала свое время, это 1960-е. И соответствовала архитектуре здания. Зачем ее поменяли на эту орнаментику?



Рельефы Владимира Стельмашонка и Гавриила Ващенко на стенах ДК «Лошицкий» (справа). 1960-е. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Так фасад выглядит сейчас.





Что: витражи

Когда созданы: 1970-е

Где находятся: костел Святых Симеона и Елены

Кто автор: Гавриил Ващенко

Охранный статус: в Государственном списке историко-культурных ценностей Беларуси

История о том, что когда-то в Красном костеле Минска размещались павильоны киностудии и Дом кино, сегодня звучит как городская легенда. Но это правда. Витражи в окнах остались с того времени. Их автор — Гавриил Ващенко (1928 — 2014), основатель кафедры монументально-декоративного искусства Белорусской государственной академии искусств. В одном из последних интервью художник рассказывал:

— В ЦК мне говорили, что приходят сотни писем от верующих с просьбой вернуть здание костелу. Я сказал, буду только рад, если это случится. Считался с архитектурой здания. Витраж построен на принципе игры луча света. И киноэкран тоже им пользуется.

Витраж Владимира Стельмашонка (1928 — 2013) и Валерия Довгало «Праздник земли белорусской» был создан в начале 1980-х, но оказался в списке арт-утрат.

Произведение размещалось в окнах холла Национальной школы красоты. В начале 2000-х случился пожар, витраж нуждался в реставрации, но его решили убрать.

— Возможно, работа по теме кого-то напрягала… Хотя с чего бы? Это галерея портретов белорусских просветителей. Да и красиво же. Цветное стекло на свету играет, — говорит Валерий Тимофеевич. — Вряд ли в обозримом будущем в Минске появится другое полотно из стекла такого размера — 250 квадратных метров.



Фрагмент витража «Праздник земли белорусской». Начало 1980-х. Работа не сохранилась.

Не сохранились и литые витражи Нинель Счастной (1933 — 2013) в бывшей гостинице «Свислочь», что на улице Кирова. Специалисты говорят — такие на века создаются, толщина стекла — в полруки.

Роспись «Вильнюс старый и новый» не пережила реконструкции здания, где был кинотеатр «Вильнюс» (ул. Калиновского, 55). Художники Светлана Каткова и Зоя Литвинова представили образ старого и нового Вильнюса. Выбрали знаковых для литовской культуры личностей, узнаваемые памятники архитектур. Работа выполнена в технике энкаустика, когда роспись делается красками, смешанными с воском. Это очень трудоемко. Получилось удачно, о чем было написано в журналах по искусству 1976 года.





— Монументальные витражи, росписи… Многие работы не сохранились. Причины разные. Не технологическое исполнение, например. Но чаще — начинается ремонт помещения. Кто-то посчитал, что тема произведения — например, о советских тружениках — идеологически устарела. И работу убирают, — говорит кандидат искусствоведения, автор книги «Монументальная живопись белорусских художников второй половины XX — начала XXI веков», художник Дарья Ивановская.

— Далеко не все ведь первоклассные. Как к ним относиться сегодня?

— Когда попадаешь в Собор Святой Софии в Стамбуле и смотришь на убранство храма, понимаешь — здесь всё прекрасно. В нашей ситуации монументальные работы оцениваешь иначе. Мне нравятся не все, что созданы в советский период. Но в 1950-е Минск строился буквально заново. У авторов не было тех образцов, которые доступны сегодня благодаря интернету, путешествиям. И несмотря на это тогда сделан ряд сильных работ.

Художники же иронизируют: на самом деле все может оказаться однодневкой. Это только так говорят красиво, монументальное искусство — на века.