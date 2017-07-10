|
Черное мороженое из активированного угля стало хитом в Лос-Анджелесе
11.07.2017 20:00 — Новости Культуры | Tut.by
Черное мороженое стало хитом в Лос-Анджелесе. Свой цвет оно получает благодаря активированному углю. Сверху мороженое можно украсить кокосовой стружкой, разноцветной посыпкой, крошкой печенья Oreo или шоколадным кремом,
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.Почти каждый посетитель не упускает возможности сделать фото с необычным мороженым и выложить на свою страничку в соцсетях. Благодаря этому популярность кафе растет, а очередь начинается еще на улице. Чтобы попробовать мрачную сладость, нужно прийти пораньше. Темное мороженое распродают уже в первые часы после открытия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Черное мороженое стало хитом в Лос-Анджелесе. Свой цвет оно получает благодаря активированному углю. Сверху мороженое можно украсить кокосовой стружкой,...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии