Черное мороженое из активированного угля стало хитом в Лос-Анджелесе

Черное мороженое стало хитом в Лос-Анджелесе. Свой цвет оно получает благодаря активированному углю. Сверху мороженое можно украсить кокосовой стружкой, разноцветной посыпкой, крошкой печенья Oreo или шоколадным кремом, сообщается в сюжете канала NTD.

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Почти каждый посетитель не упускает возможности сделать фото с необычным мороженым и выложить на свою страничку в соцсетях. Благодаря этому популярность кафе растет, а очередь начинается еще на улице. Чтобы попробовать мрачную сладость, нужно прийти пораньше. Темное мороженое распродают уже в первые часы после открытия.