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Gangnam Style больше не самый популярный клип в истории
11.07.2017 19:55 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июл — Sputnik. Клип Gangnam Style на песню южнокорейского артиста Psy больше не является самым популярным музыкальным видео на YouTube.
Несколько лет рекорд по числу просмотров на YouTube принадлежал клипу Gangnam Style — сегодня у ролика 2,894 миллиарда просмотров.
Как выяснили журналисты на текущей неделе, Gangnam Style — больше не самый популярный клип в истории. Пальму первенства перехватил саундтрек к "Форсажу 8" — See You Again исполнителей Уиза Халифы и Чарли Пута.
Сегодня у See You Again 2,895 миллиарда просмотров — то есть на миллион больше, чем у южнокорейского исполнителя Psy.
Что интересно, в список самых популярных на YouTube видео входит и отрезок и российского мультфильма "Маша и медведь", у которого сейчас 2,3 миллиарда просмотров. Также среди самых просматриваемых роликов входит клип на песню Despacito Луиса Фонси и композиция британки Адель Hello.
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Саундтрек к фильму "Форсаж 8" побил рекорд южнокорейского исполнителя Psy по количеству просмотров на YouTube.
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