МИНСК, 11 июл — Sputnik. Клип Gangnam Style на песню южнокорейского артиста Psy больше не является самым популярным музыкальным видео на YouTube.

Несколько лет рекорд по числу просмотров на YouTube принадлежал клипу Gangnam Style — сегодня у ролика 2,894 миллиарда просмотров.

Как выяснили журналисты на текущей неделе, Gangnam Style — больше не самый популярный клип в истории. Пальму первенства перехватил саундтрек к "Форсажу 8" — See You Again исполнителей Уиза Халифы и Чарли Пута.

Сегодня у See You Again 2,895 миллиарда просмотров — то есть на миллион больше, чем у южнокорейского исполнителя Psy.

Что интересно, в список самых популярных на YouTube видео входит и отрезок и российского мультфильма "Маша и медведь", у которого сейчас 2,3 миллиарда просмотров. Также среди самых просматриваемых роликов входит клип на песню Despacito Луиса Фонси и композиция британки Адель Hello.