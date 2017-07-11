Михалок извинился перед Мотолько

Конфликт между блогером Антоном Мотолько и солистом «Брутто» Сергеем Михалком исчерпан. Музыкант позвонил активисту и извинился. Об этом Мотолько сообщил на своей странице в Facebook .

«Позвонил Сергей Михалок, извинился. Говорили 15 минут, он объяснил всю ситуацию», — написал Мотолько.

Он также отметил, что этого звонка было достаточно, и что он не считает «эту историю «крутым пиаром». Мотолько признался, что уважает людей, умеющих признавать свои ошибки.

«Этого нашей Беларуси очень не хватает сейчас», — считает активист.

Напомним, 8 июля Сергей Михалок резко высказался в адрес блогера и городского активиста Антона Мотолько в связи с тем, что тому якобы не понравилась реклама «Белавиа», в которой музыкант читает стихотворение Богдановича. Мотолько ответил , что даже не видел эту рекламу.