|
Михалок извинился перед Мотолько
12.07.2017 00:09 — Новости Культуры | Tut.by
Конфликт между блогером Антоном Мотолько и солистом «Брутто» Сергеем Михалком исчерпан. Музыкант позвонил активисту и извинился. Об этом Мотолько сообщил на своей странице в
«Позвонил Сергей Михалок, извинился. Говорили 15 минут, он объяснил всю ситуацию», — написал Мотолько.
Он также отметил, что этого звонка было достаточно, и что он не считает «эту историю «крутым пиаром». Мотолько признался, что уважает людей, умеющих признавать свои ошибки.
«Этого нашей Беларуси очень не хватает сейчас», — считает активист.
Напомним, 8 июля Сергей Михалок
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мотолько отметил, что этого звонка было достаточно, и что он не считает "эту историю "крутым пиаром". Блогер также признался, что уважает людей, умеющих признавать...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии