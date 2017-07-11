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Михалок извинился перед Мотолько

12.07.2017 00:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Конфликт между блогером Антоном Мотолько и солистом «Брутто» Сергеем Михалком исчерпан. Музыкант позвонил активисту и извинился. Об этом Мотолько сообщил на своей странице в Facebook.

«Позвонил Сергей Михалок, извинился. Говорили 15 минут, он объяснил всю ситуацию», — написал Мотолько.

Он также отметил, что этого звонка было достаточно, и что он не считает «эту историю «крутым пиаром». Мотолько признался, что уважает людей, умеющих признавать свои ошибки.

«Этого нашей Беларуси очень не хватает сейчас», — считает активист.

Напомним, 8 июля Сергей Михалок резко высказался в адрес блогера и городского активиста Антона Мотолько в связи с тем, что тому якобы не понравилась реклама «Белавиа», в которой музыкант читает стихотворение Богдановича. Мотолько ответил, что даже не видел эту рекламу.

 
 
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Мотолько отметил, что этого звонка было достаточно, и что он не считает "эту историю "крутым пиаром". Блогер также признался, что уважает людей, умеющих признавать...

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